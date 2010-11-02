Alfa_Bank написав:curiousobro, добрый день. Это технические особенности отображения информации в интернет-банкинге, так как МАБ подтягивает информацию с других программ Банка, а в дату биллинга происходят списания и ФОРМИРУЮТСЯ платежи. На данном этапе изменить это - возможности нет.
От хоть убейте не понимаю почему из красной суммы нельзя ДО биллинга исключить начисленные проценты по наличке. Поясните на пальцах почему из баланса карты биллинг не мешает их исключить а вот исключить из красной суммы это прям архиневозможно.
mephala, это технические особенности работы программ Банка. Больше мне нечего добавить. От того, что я буду Вам обещать скорые изменения – ситуация не изменится. Надеюсь на понимание.
mephala написав:А так по налу вопросов вроде больше никаких не должно возникать - сняли налик и на него сразу тикает процент годовой.
Вы забыли упомянуть 2 тонких момента: - налом относительно выгодно пользоватся при погашении всего долга перед РД, иначе сверху прилетит еще 3.5%
- если и платить картой , и снимать с нее нал - то загасить нал только снятой суммой не получится. Надо выводить карту в 0 с учетом рассрочек, так как за нал погашение идет в последнюю очередь.
первое даже не думал что нужно пояснять. в РД 3,5% прилетит же не только на наличку а вообще на все. а вот второе не верно - гасить нужно в ноль без учета суммы висящей на рассрочках. хотя может мы по разному понимаем учет суммы рассрочек =)