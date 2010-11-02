RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5611561256135614

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:04

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:curiousobro, добрый день. Это технические особенности отображения информации в интернет-банкинге, так как МАБ подтягивает информацию с других программ Банка, а в дату биллинга происходят списания и ФОРМИРУЮТСЯ платежи.
На данном этапе изменить это - возможности нет.

От хоть убейте не понимаю почему из красной суммы нельзя ДО биллинга исключить начисленные проценты по наличке.
Поясните на пальцах почему из баланса карты биллинг не мешает их исключить а вот исключить из красной суммы это прям архиневозможно.

mephala, это технические особенности работы программ Банка. Больше мне нечего добавить. От того, что я буду Вам обещать скорые изменения – ситуация не изменится. Надеюсь на понимание.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:11

  curiousobro написав:
  mephala написав:А так по налу вопросов вроде больше никаких не должно возникать - сняли налик и на него сразу тикает процент годовой.

Вы забыли упомянуть 2 тонких момента:
- налом относительно выгодно пользоватся при погашении всего долга перед РД, иначе сверху прилетит еще 3.5%

- если и платить картой , и снимать с нее нал - то загасить нал только снятой суммой не получится. Надо выводить карту в 0 с учетом рассрочек, так как за нал погашение идет в последнюю очередь.

curiousobro, чтобы избежать платы за РКО нужно от текущей суммы задолженности ОТНЯТЬ остаток задолженности по рассрочкам.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:10

  curiousobro написав:
  mephala написав:А так по налу вопросов вроде больше никаких не должно возникать - сняли налик и на него сразу тикает процент годовой.

Вы забыли упомянуть 2 тонких момента:
- налом относительно выгодно пользоватся при погашении всего долга перед РД, иначе сверху прилетит еще 3.5%

- если и платить картой , и снимать с нее нал - то загасить нал только снятой суммой не получится. Надо выводить карту в 0 с учетом рассрочек, так как за нал погашение идет в последнюю очередь.

первое даже не думал что нужно пояснять. в РД 3,5% прилетит же не только на наличку а вообще на все.
а вот второе не верно - гасить нужно в ноль без учета суммы висящей на рассрочках. хотя может мы по разному понимаем учет суммы рассрочек =)
mephala
 
Повідомлень: 2972
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:06

"Alfa-bank" SHANOVNUY KLIENT VASHU KARTKU ZABLOKOVANO: inform. za nom: +38098-669-25-59 servisnuy centr "Alfa-bank"

Только что пришло.

Что же теперь делать?
Как прожить без карты?))
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3162
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:26

  guntherhouse777 написав:"Alfa-bank" SHANOVNUY KLIENT VASHU KARTKU ZABLOKOVANO: inform. za nom: +38098-669-25-59 servisnuy centr "Alfa-bank"

Только что пришло.

Что же теперь делать?
Как прожить без карты?))

DEL
anikola13
 
Повідомлень: 411
З нами з: 08.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:56

guntherhouse777 розводняк)
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 797
З нами з: 13.10.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:09

  Sain_повернувся написав:Є якісь новини стосовно того, коли можна буде нормально розплачуватись чіпованими візами Альфи в терміналах приватбанку? Вже 4-й місяць приходять смски з технічною проблемою. Неможливо користуватись...

Sain_повернувся, доброго вечора. До 14.05.18 проблема повинна бути усунена.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:14

  Кочевник написав:А в мене не працює вхід по відбитку пальцю. До попереднього "пакращення" працювало все добре. А зараз не працює, пееремикання відповідного пункту налаштування ні на що не впливає.

Кочевник, доброго вечора. Рекомендовано виконати наступні дії:
1. Переконайтеся, що в налаштуваннях телефону підв'язаний Ваш відбиток пальця.
2. Перейдіть в налаштування Альфа-Мобайл і переконайтеся, що Вхід по touch ID активований (стоїть галочка).
3. Після чого успішно авторизуйтеся в додатку(за допомогою логіна і пароля) і вийдіть з нього.
4. При наступному вході, вхід по відбитку пальця має бути доступний.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:23

  demichh написав:Кешбек по кредитке максимум ворлд когда выплачивается?
какая минимальная и максимальная сумма выплаты ?

demichh, добрый вечер. На счет средства выплачиваются в срок до 5 рабочих дней каждого месяца за все траты прошлого месяца (сумма пополнения бонусов учитывается как погашение задолженности).
Макс. сумма бонусов в месяц - 500 грн.
Мин. сумма бонусов в месяц - 10 грн.; если за месяц начислено менее 10 грн. в бонусах, то они будут суммироваться с бонусами следующих месяцев и после превышения этого лимита будет выплачен бонус.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:51

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:IMPRINTER да, странно... инициировали открытие ещё 4-го и 5-го... а сегодня уже 8-е... :roll: ...правда, моя девочка-менеджер говорит, что если допка на 3-е лицо, то это вроде бы это как и нормально... а что скажет уважаемый Alfa_Bank? :wink:

Карамболь, добрый день. Ваши запросы на выпуск допок были отправлены на доработку, поэтому статус выполнения затянулся. Ожидайте, пожалуйста.

Ожидание завершено - номера карт в мабе засветились серым, как и говорил Импринтер...
Спасибо огромное за помощь! И чтобы мы без вас делали?! :roll: :wink:
Карамболь
 
Повідомлень: 392
З нами з: 12.12.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5611561256135614
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Google Feedfetcher, J, Marica, MASolomko, slasva, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3064, 3065, 3066
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30657 3781962
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 17:40
Вкладчик1234
ВТБ Банк 1 ... 1286, 1287, 1288
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12870 2487769
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 17:03
lubopytnaya
Банк Глобус 1 ... 326, 327, 328
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3275 448074
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 13:31
GrafBV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6386)
08.05.2018 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.