Alfa_Bank написав:curiousobro, добрый день. Это технические особенности отображения информации в интернет-банкинге, так как МАБ подтягивает информацию с других программ Банка, а в дату биллинга происходят списания и ФОРМИРУЮТСЯ платежи. На данном этапе изменить это - возможности нет.
От хоть убейте не понимаю почему из красной суммы нельзя ДО биллинга исключить начисленные проценты по наличке. Поясните на пальцах почему из баланса карты биллинг не мешает их исключить а вот исключить из красной суммы это прям архиневозможно.
mephala, это технические особенности работы программ Банка. Больше мне нечего добавить. От того, что я буду Вам обещать скорые изменения – ситуация не изменится. Надеюсь на понимание.
mephala написав:А так по налу вопросов вроде больше никаких не должно возникать - сняли налик и на него сразу тикает процент годовой.
Вы забыли упомянуть 2 тонких момента: - налом относительно выгодно пользоватся при погашении всего долга перед РД, иначе сверху прилетит еще 3.5%
- если и платить картой , и снимать с нее нал - то загасить нал только снятой суммой не получится. Надо выводить карту в 0 с учетом рассрочек, так как за нал погашение идет в последнюю очередь.
первое даже не думал что нужно пояснять. в РД 3,5% прилетит же не только на наличку а вообще на все. а вот второе не верно - гасить нужно в ноль без учета суммы висящей на рассрочках. хотя может мы по разному понимаем учет суммы рассрочек =)
Sain_повернувся написав:Є якісь новини стосовно того, коли можна буде нормально розплачуватись чіпованими візами Альфи в терміналах приватбанку? Вже 4-й місяць приходять смски з технічною проблемою. Неможливо користуватись...
Sain_повернувся, доброго вечора. До 14.05.18 проблема повинна бути усунена.
Кочевник написав:А в мене не працює вхід по відбитку пальцю. До попереднього "пакращення" працювало все добре. А зараз не працює, пееремикання відповідного пункту налаштування ні на що не впливає.
Кочевник, доброго вечора. Рекомендовано виконати наступні дії: 1. Переконайтеся, що в налаштуваннях телефону підв'язаний Ваш відбиток пальця. 2. Перейдіть в налаштування Альфа-Мобайл і переконайтеся, що Вхід по touch ID активований (стоїть галочка). 3. Після чого успішно авторизуйтеся в додатку(за допомогою логіна і пароля) і вийдіть з нього. 4. При наступному вході, вхід по відбитку пальця має бути доступний.
demichh написав:Кешбек по кредитке максимум ворлд когда выплачивается? какая минимальная и максимальная сумма выплаты ?
demichh, добрый вечер. На счет средства выплачиваются в срок до 5 рабочих дней каждого месяца за все траты прошлого месяца (сумма пополнения бонусов учитывается как погашение задолженности). Макс. сумма бонусов в месяц - 500 грн. Мин. сумма бонусов в месяц - 10 грн.; если за месяц начислено менее 10 грн. в бонусах, то они будут суммироваться с бонусами следующих месяцев и после превышения этого лимита будет выплачен бонус.
Карамболь написав:IMPRINTER да, странно... инициировали открытие ещё 4-го и 5-го... а сегодня уже 8-е... ...правда, моя девочка-менеджер говорит, что если допка на 3-е лицо, то это вроде бы это как и нормально... а что скажет уважаемый Alfa_Bank?
Карамболь, добрый день. Ваши запросы на выпуск допок были отправлены на доработку, поэтому статус выполнения затянулся. Ожидайте, пожалуйста.
Ожидание завершено - номера карт в мабе засветились серым, как и говорил Импринтер... Спасибо огромное за помощь! И чтобы мы без вас делали?!