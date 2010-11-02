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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5612561356145615

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:53

Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:59

  Ethereum написав:Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?

Если вы седня уже пополнили кредкарту через А-мобайл, то это р2р-пополняха, которая сразу подымет авторизац. лимит на кредитке, т.е. эти гроши будут доступны для трат моментально.
Но, погашение задолженности по кредитному счету пройдет тока 10го мая
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:01

  Sain_повернувся написав:guntherhouse777 розводняк)

Мне тоже сегодня пришло :(

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Кто не пьёт, тот не рискует.
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