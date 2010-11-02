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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:53
Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:59
Если вы седня уже пополнили кредкарту через А-мобайл, то это р2р-пополняха, которая сразу подымет авторизац. лимит на кредитке, т.е. эти гроши будут доступны для трат моментально.
Но, погашение задолженности по кредитному счету пройдет тока 10го мая
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:01
Кто не пьёт, тот не рискует.
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