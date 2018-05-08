Ethereum написав:Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?
Если вы седня уже пополнили кредкарту через А-мобайл, то это р2р-пополняха, которая сразу подымет авторизац. лимит на кредитке, т.е. эти гроши будут доступны для трат моментально. Но, погашение задолженности по кредитному счету пройдет тока 10го мая
Ethereum написав:Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?
Если вы седня уже пополнили кредкарту через А-мобайл, то это р2р-пополняха, которая сразу подымет авторизац. лимит на кредитке, т.е. эти гроши будут доступны для трат моментально. Но, погашение задолженности по кредитному счету пройдет тока 10го мая
Пополнение по кредитному договору. Главное чтобы 10 засчитали. Дякую))