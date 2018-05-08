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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5612561356145615

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:53

Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:59

  Ethereum написав:Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?

Если вы седня уже пополнили кредкарту через А-мобайл, то это р2р-пополняха, которая сразу подымет авторизац. лимит на кредитке, т.е. эти гроши будут доступны для трат моментально.
Но, погашение задолженности по кредитному счету пройдет тока 10го мая
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:01

  Sain_повернувся написав:guntherhouse777 розводняк)

Мне тоже сегодня пришло :(

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Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:47

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ну это от настоящей аллы )
лого аллы + кал аллын указан настоящий )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:29

  clientage написав:
  Ethereum написав:Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?

Если вы седня уже пополнили кредкарту через А-мобайл, то это р2р-пополняха, которая сразу подымет авторизац. лимит на кредитке, т.е. эти гроши будут доступны для трат моментально.
Но, погашение задолженности по кредитному счету пройдет тока 10го мая


Пополнение по кредитному договору.
Главное чтобы 10 засчитали.
Дякую))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:43

  IMPRINTER написав:Фантом

ну это от настоящей аллы )
лого аллы + кал аллын указан настоящий )

у алки симку угнали :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:44

  IMPRINTER написав:Фантом

ну это от настоящей аллы )
лого аллы + кал аллын указан настоящий )


Та я знаю. :mrgreen:
Кстати, спасибо всё как Вы и говорили. Деньги ВТБ уже на сберегательном. :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:46

  mephala написав:
  IMPRINTER написав:Фантом

ну это от настоящей аллы )
лого аллы + кал аллын указан настоящий )

у алки симку угнали :mrgreen:


Не. Это всегда происходит когда сторонними сервисами пользуешься больше 1 раза в день. После первой разблокировки, такое больше не повторяется.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 00:24

Re: Альфа-Банк

да я в шутку =)
просто в какой то из тем сегодня активно обсуждали про снятие кредлимита после того как симку уганяют.
mephala
 
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