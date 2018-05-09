Ethereum написав:Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?
Если вы седня уже пополнили кредкарту через А-мобайл, то это р2р-пополняха, которая сразу подымет авторизац. лимит на кредитке, т.е. эти гроши будут доступны для трат моментально. Но, погашение задолженности по кредитному счету пройдет тока 10го мая
Ethereum написав:Якщо я через Альфа мобайл поповнив кредит сьогодні 8 травня картою іншого банку- то чи він впаде 10 травня? Чи все таки 3 робочих дні? Хто в курсі?
Если вы седня уже пополнили кредкарту через А-мобайл, то это р2р-пополняха, которая сразу подымет авторизац. лимит на кредитке, т.е. эти гроши будут доступны для трат моментально. Но, погашение задолженности по кредитному счету пройдет тока 10го мая
Пополнение по кредитному договору. Главное чтобы 10 засчитали. Дякую))
Кочевник написав:А в мене не працює вхід по відбитку пальцю. До попереднього "пакращення" працювало все добре. А зараз не працює, пееремикання відповідного пункту налаштування ні на що не впливає.
Кочевник, доброго вечора. Рекомендовано виконати наступні дії: 1. Переконайтеся, що в налаштуваннях телефону підв'язаний Ваш відбиток пальця. 2. Перейдіть в налаштування Альфа-Мобайл і переконайтеся, що Вхід по touch ID активований (стоїть галочка). 3. Після чого успішно авторизуйтеся в додатку(за допомогою логіна і пароля) і вийдіть з нього. 4. При наступному вході, вхід по відбитку пальця має бути доступний.
Нічого з вищеозначеного не робив. Відбиток був підвязаний, вхід по тай айді був увімкнений. Сьогодні після авторизації запрацювало.