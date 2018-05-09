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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5613561456155616

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:42

Re: Альфа-Банк

А что с МАБом? Висит всё.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:14

Re: Альфа-Банк

Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
mephala
 
Повідомлень: 2980
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:16

  mephala написав:Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?

Блоки видны со сл. дня, мож даже с 7:00 :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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