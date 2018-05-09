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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:42
Re: Альфа-Банк
А что с МАБом? Висит всё.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:14
Re: Альфа-Банк
Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:16
Блоки видны со сл. дня, мож даже с 7:00
... делайте хоть что-нибудь!
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