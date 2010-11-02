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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:42

Re: Альфа-Банк

А что с МАБом? Висит всё.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:14

Re: Альфа-Банк

Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:16

  mephala написав:Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?

Блоки видны со сл. дня, мож даже с 7:00 :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:34

Крохоборы

Ситуация с РКО по карте Максимум просто выводит из себя.
Написал в чат на сайте АБ вопрос:
"У меня задолженность по карте на аднный момент 3751 грн, если я ее закрываю - РКО не считается?"
Ответ сотрудника (жаль не заскринил) - "Да, конечно".

По факту:Зображення

Я чет не пойму логику? На расчетную дату задолженности не было, она возникла в результате списания копеечных процентов. Заработали 60 грн - потеряли клиента, норм, да?
andndp
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:49

  mephala написав:Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?

Говорили вроде, что надо перебросить что-то с сейфа или на него, чтобы дернулась синхронизация и появились остальные блоки.
Попробуйте.
Самому интересно, правда ли.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:52

  curiousobro написав:
  mephala написав:Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?

Говорили вроде, что надо перебросить что-то с сейфа или на него, чтобы дернулась синхронизация и появились остальные блоки.
Попробуйте.
Самому интересно, правда ли.


Правда, с комфорта перекидываю 1 грн и блоки видно, удобно было до эпохи пушей, когда смс отключено было лукапкоды смотреть.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:48

  andndp написав:Ситуация с РКО по карте Максимум просто выводит из себя.
Написал в чат на сайте АБ вопрос:
"У меня задолженность по карте на аднный момент 3751 грн, если я ее закрываю - РКО не считается?"
Ответ сотрудника (жаль не заскринил) - "Да, конечно".

По факту:Зображення

Я чет не пойму логику? На расчетную дату задолженности не было, она возникла в результате списания копеечных процентов. Заработали 60 грн - потеряли клиента, норм, да?

andndp, добрый день. Для возможности рассмотреть Вашу претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ИНН, ФИО, последние четыре цифры карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:50

  WachtAmRhein написав:
  curiousobro написав:
  mephala написав:Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?

Говорили вроде, что надо перебросить что-то с сейфа или на него, чтобы дернулась синхронизация и появились остальные блоки.
Попробуйте.
Самому интересно, правда ли.


Правда, с комфорта перекидываю 1 грн и блоки видно, удобно было до эпохи пушей, когда смс отключено было лукапкоды смотреть.

чтобы так смотреть лукапы гривен не напасаешься
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:00

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лукапы в пушах видны в чем проблема?
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IMPRINTER
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