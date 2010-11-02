Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:42
А что с МАБом? Висит всё.
Andrew75
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:14
Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
mephala
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:16
mephala написав:
Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
Блоки видны со сл. дня, мож даже с 7:00
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:34
Ситуация с РКО по карте Максимум просто выводит из себя.
Написал в чат на сайте АБ вопрос:
"У меня задолженность по карте на аднный момент 3751 грн, если я ее закрываю - РКО не считается?"
Ответ сотрудника (жаль не заскринил) - "Да, конечно".
По факту:
Я чет не пойму логику? На расчетную дату задолженности не было, она возникла в результате списания копеечных процентов. Заработали 60 грн - потеряли клиента, норм, да?
andndp
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:49
mephala написав:
Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
Говорили вроде, что надо перебросить что-то с сейфа или на него, чтобы дернулась синхронизация и появились остальные блоки.
Попробуйте.
Самому интересно, правда ли.
curiousobro
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:52
curiousobro написав: mephala написав:
Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
Говорили вроде, что надо перебросить что-то с сейфа или на него, чтобы дернулась синхронизация и появились остальные блоки.
Попробуйте.
Самому интересно, правда ли.
Правда, с комфорта перекидываю 1 грн и блоки видно, удобно было до эпохи пушей, когда смс отключено было лукапкоды смотреть.
WachtAmRhein
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:48
andndp написав:
Ситуация с РКО по карте Максимум просто выводит из себя.
Написал в чат на сайте АБ вопрос:
"У меня задолженность по карте на аднный момент 3751 грн, если я ее закрываю - РКО не считается?"
Ответ сотрудника (жаль не заскринил) - "Да, конечно".
По факту:
Я чет не пойму логику? На расчетную дату задолженности не было, она возникла в результате списания копеечных процентов. Заработали 60 грн - потеряли клиента, норм, да?
andndp, добрый день. Для возможности рассмотреть Вашу претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ИНН, ФИО, последние четыре цифры карты.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:50
WachtAmRhein написав: curiousobro написав: mephala написав:
Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
Говорили вроде, что надо перебросить что-то с сейфа или на него, чтобы дернулась синхронизация и появились остальные блоки.
Попробуйте.
Самому интересно, правда ли.
Правда, с комфорта перекидываю 1 грн и блоки видно, удобно было до эпохи пушей, когда смс отключено было лукапкоды смотреть.
чтобы так смотреть лукапы гривен не напасаешься
Stringer
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