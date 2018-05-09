это понятно.
а раньше смотреть лукапы по 1 гривне не дороговато было
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:04
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:36
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:43
WachtAmRhein
я не держу гривну в банках бесплатно, наверное перекладывать с бесплатного счета на кредитный и не дорого
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:19
Re: Альфа-Банк
Перевыпуск карты по инициативе клиента это платная услуга? Если да то возможно обойти это поступив следующим образом:
Перейти с одного пакета на другой: с ultra на comfort или наоборот?
Жизнь - Родине, честь - никому
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