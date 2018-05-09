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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5614561556165617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:04

  IMPRINTER написав:Stringer

лукапы в пушах видны в чем проблема?

это понятно.
а раньше смотреть лукапы по 1 гривне не дороговато было :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 7532
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Подякував: 209 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:36

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:Stringer

лукапы в пушах видны в чем проблема?

это понятно.
а раньше смотреть лукапы по 1 гривне не дороговато было :mrgreen:


Вы когда одну гривну из одного кармана в другой перекладываете это дороговато или нет?
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8286
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Подякував: 651 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:43

WachtAmRhein
я не держу гривну в банках бесплатно, наверное перекладывать с бесплатного счета на кредитный и не дорого
Stringer
 
Повідомлень: 7532
З нами з: 23.01.13
Подякував: 209 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:19

Re: Альфа-Банк

Перевыпуск карты по инициативе клиента это платная услуга? Если да то возможно обойти это поступив следующим образом:
Перейти с одного пакета на другой: с ultra на comfort или наоборот?
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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