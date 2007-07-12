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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:04
IMPRINTER написав:Stringer
лукапы в пушах видны в чем проблема?
это понятно.
а раньше смотреть лукапы по 1 гривне не дороговато было
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Stringer
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:36
Stringer написав: IMPRINTER написав:Stringer
лукапы в пушах видны в чем проблема?
это понятно.
а раньше смотреть лукапы по 1 гривне не дороговато было
Вы когда одну гривну из одного кармана в другой перекладываете это дороговато или нет?
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:43
WachtAmRhein
я не держу гривну в банках бесплатно, наверное перекладывать с бесплатного счета на кредитный и не дорого
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Stringer
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:19
Перевыпуск карты по инициативе клиента это платная услуга? Если да то возможно обойти это поступив следующим образом:
Перейти с одного пакета на другой: с ultra на comfort или наоборот?
Жизнь - Родине, честь - никому
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Surferlox
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:33
Surferlox написав:
Перевыпуск карты по инициативе клиента это платная услуга? Если да то возможно обойти это поступив следующим образом:
Перейти с одного пакета на другой: с ultra на comfort или наоборот?
Surferlox, доброе утро. Перевыпуск карты выполняется бесплатно.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:39
curiousobro написав: mephala написав:
Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
Говорили вроде, что надо перебросить что-то с сейфа или на него, чтобы дернулась синхронизация и появились остальные блоки.
Попробуйте.
Самому интересно, правда ли.
за счет кредитных перебрасывать на сейф? интересно как и во сколько это встанет?
речь же о кредитке.
просто можно считать красную сумму самому по известной формуле но это же нужно видеть блоки все.
вот и стало интересно как их по кредитке актуализировать в МАБе
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mephala
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:45
andndp написав:
Ситуация с РКО по карте Максимум просто выводит из себя.
Написал в чат на сайте АБ вопрос:
"У меня задолженность по карте на аднный момент 3751 грн, если я ее закрываю - РКО не считается?"
Ответ сотрудника (жаль не заскринил) - "Да, конечно".
ваше вот то громогласное "задолженность по карте на аднный момент" относится к какому дню? тому когда отправляли п2п?
а в сам РД вы проверяли состояние счета или даже не глянули?
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:04
mephala написав: curiousobro написав: mephala написав:
Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
Говорили вроде, что надо перебросить что-то с сейфа или на него, чтобы дернулась синхронизация и появились остальные блоки.
Попробуйте.
Самому интересно, правда ли.
за счет кредитных перебрасывать на сейф? интересно как и во сколько это встанет?
речь же о кредитке.
просто можно считать красную сумму самому по известной формуле но это же нужно видеть блоки все.
вот и стало интересно как их по кредитке актуализировать в МАБе
Виконайте мін.платіж (саме платіж, а не переказ) на 1грн в МАБ - комуналка, моб. або фікс. телефон і т.п.
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YaVI
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:08
mephala написав: curiousobro написав: mephala написав:
Вопрос офпреду.
С какой регулярностью обновляется инфа в выписке МАБа что бы сделанная покупка стала видимой как заблокированная?
Говорили вроде, что надо перебросить что-то с сейфа или на него, чтобы дернулась синхронизация и появились остальные блоки.
Попробуйте.
Самому интересно, правда ли.
за счет кредитных перебрасывать на сейф? интересно как и во сколько это встанет?
речь же о кредитке.
просто можно считать красную сумму самому по известной формуле но это же нужно видеть блоки все.
вот и стало интересно как их по кредитке актуализировать в МАБе
Ну в оригинальном сообщении ничего не было про то, что это кредитка
Чтобы самому расчитать - можно поставить эксперимент.
В день покупки, когда сумма еще не видна в блоке, но авторизационный остаток увеличился - запросить на горячке выписку по счету.
И посмотреть там баланс - совпадает или нет с авторизационным остатком, видным в МАБ.
Если нет - то вот вам и инструмент
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curiousobro
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:16
меня интересовало вычисление красной суммы руками.
баланс карты меняется нормально. сделал покупку задолженность по карте увеличилась. но блоков не видно.
а формула гласит
баланс карты - рассрочки - блоки и будет сумма к погашению
потому если блока не видно то сумма не точно определяется. канеш я знаю что покупал в день вычисления но все же хотелось бы ясности
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mephala
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