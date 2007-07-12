Сегодня в центральном отделении города отказались выдать 500 долларов без предварительного заказа. Велика сумма, видимо.
Однако, тут же предложили напарить страховку. От чего именно, не пояснили.
Видимо, для застрахованных имеется отдельная касса.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:51
Сегодня в центральном отделении города отказались выдать 500 долларов без предварительного заказа. Велика сумма, видимо.
Однако, тут же предложили напарить страховку. От чего именно, не пояснили.
Видимо, для застрахованных имеется отдельная касса.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:53
Я ж Вам і описав спосіб із власної практики:
Зробіть платіж в МАБ з кредитки на 1 грн. (мін.платіж) і всі попередні блоковані операції, в т.ч. і операція на цю 1 грн, стануть видимі у виписці.)
Зараз переглядають цей форум: бульбик, asp, liliya_logical, slasva, Stringer, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|