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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5615561656175618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:51

Сегодня в центральном отделении города отказались выдать 500 долларов без предварительного заказа. Велика сумма, видимо.
Однако, тут же предложили напарить страховку. От чего именно, не пояснили.
Видимо, для застрахованных имеется отдельная касса.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:53

  mephala написав:меня интересовало вычисление красной суммы руками.
баланс карты меняется нормально. сделал покупку задолженность по карте увеличилась. но блоков не видно.
а формула гласит
баланс карты - рассрочки - блоки и будет сумма к погашению
потому если блока не видно то сумма не точно определяется. канеш я знаю что покупал в день вычисления но все же хотелось бы ясности

Я ж Вам і описав спосіб із власної практики:
Зробіть платіж в МАБ з кредитки на 1 грн. (мін.платіж) і всі попередні блоковані операції, в т.ч. і операція на цю 1 грн, стануть видимі у виписці.)
YaVI
 
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