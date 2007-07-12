Сегодня в центральном отделении города отказались выдать 500 долларов без предварительного заказа. Велика сумма, видимо.
Однако, тут же предложили напарить страховку. От чего именно, не пояснили.
Видимо, для застрахованных имеется отдельная касса.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:51
Сегодня в центральном отделении города отказались выдать 500 долларов без предварительного заказа. Велика сумма, видимо.
Однако, тут же предложили напарить страховку. От чего именно, не пояснили.
Видимо, для застрахованных имеется отдельная касса.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:53
Я ж Вам і описав спосіб із власної практики:
Зробіть платіж в МАБ з кредитки на 1 грн. (мін.платіж) і всі попередні блоковані операції, в т.ч. і операція на цю 1 грн, стануть видимі у виписці.)
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:00
На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:33
mihasik, добрый день. Не на все покупки можно оформить рассрочку. Информация по ссылке:
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:38
Alfa_Bank, Вы действительно верите что такой рассылкой добьетесь увеличения оплат с помощью карты?!? Ниже привожу текст рассылки:
Ви маєте всі шанси виграти квитки на Leopolis Jazz Fest у Львові! Для цього до 30 травня здійсніть покупки карткою Альфа-Банку на загальну суму від 30 000грн! Деталі: alfabank.ua/jazz
Вы считаете свою целевую аудиторию настолько глупыми, которую можно развести на 30к гривен лишь дав им "шанс виграти квитки"?!? Ну что ж, дерзайте!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:57
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:57
Re: Альфа-Банк
От жадні люди, мені на 80тис пропонували...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:06
Re: Альфа-Банк
Ну вряд ли за этот период будет 6 миллионов таких операций (по миллиону на билет), как и разместивших депозиты. А билеты на день фестиваля до 5000 грн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:06
Re: Альфа-Банк
Кшбек потратили?
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