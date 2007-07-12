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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5615561656175618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:51

Сегодня в центральном отделении города отказались выдать 500 долларов без предварительного заказа. Велика сумма, видимо.
Однако, тут же предложили напарить страховку. От чего именно, не пояснили.
Видимо, для застрахованных имеется отдельная касса.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:53

  mephala написав:меня интересовало вычисление красной суммы руками.
баланс карты меняется нормально. сделал покупку задолженность по карте увеличилась. но блоков не видно.
а формула гласит
баланс карты - рассрочки - блоки и будет сумма к погашению
потому если блока не видно то сумма не точно определяется. канеш я знаю что покупал в день вычисления но все же хотелось бы ясности

Я ж Вам і описав спосіб із власної практики:
Зробіть платіж в МАБ з кредитки на 1 грн. (мін.платіж) і всі попередні блоковані операції, в т.ч. і операція на цю 1 грн, стануть видимі у виписці.)
YaVI
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:00

На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
mihasik
 
Повідомлень: 276
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:33

  mihasik написав:На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.

mihasik, добрый день. Не на все покупки можно оформить рассрочку. Информация по ссылке: https://alfabank.ua/private-persons/installment, «вопросы и ответы», п.8.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:38

Alfa_Bank, Вы действительно верите что такой рассылкой добьетесь увеличения оплат с помощью карты?!? :lol: Ниже привожу текст рассылки:

Ви маєте всі шанси виграти квитки на Leopolis Jazz Fest у Львові! Для цього до 30 травня здійсніть покупки карткою Альфа-Банку на загальну суму від 30 000грн! Деталі: alfabank.ua/jazz

Вы считаете свою целевую аудиторию настолько глупыми, которую можно развести на 30к гривен лишь дав им "шанс виграти квитки"?!? Ну что ж, дерзайте! :mrgreen:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:57

Re: Альфа-Банк

  Lost написав:Ви маєте всі шанси

Честно говоря - не "все шансы", а всего один из миллиона
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:57

Re: Альфа-Банк

От жадні люди, мені на 80тис пропонували...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:06

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Честно говоря - не "все шансы", а всего один из миллиона

Ну вряд ли за этот период будет 6 миллионов таких операций (по миллиону на билет), как и разместивших депозиты. А билеты на день фестиваля до 5000 грн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:06

Re: Альфа-Банк

Кшбек потратили?
mihasik написав:На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Інкогніто
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  #<1 ... 5615561656175618
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