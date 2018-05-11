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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:52
M-Audio написав:
Вас же не просят заплатить 30 тыс. грн
Вот только кеш-бек не ограничен только по Альфа Коннект. А в других кредитках 500 грн(25000 грн еще по ЭКО-Максимум можно было бы, но не 30000 грн). Входной лотарейный билет от 100 грн упущеного кеш-бека дороговат.
Востаннє редагувалось BBC
в П'ят 11 тра, 2018 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:53
mihasik написав:
На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:16
antey718 написав: mihasik написав:
На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
Ви дзвоніть в таких випадках на гярячку: мені вже пару раз надсилали кострубату смс, з частиною тексту - ця проблема виправлялась повторним надсиланням смс після спілкування з Алою
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:00
antey718 написав: mihasik написав:
На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
Бенз попадает или нет. Не понятно.
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