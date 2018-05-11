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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5616561756185619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:52

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Вас же не просят заплатить 30 тыс. грн

Вот только кеш-бек не ограничен только по Альфа Коннект. А в других кредитках 500 грн(25000 грн еще по ЭКО-Максимум можно было бы, но не 30000 грн). Входной лотарейный билет от 100 грн упущеного кеш-бека дороговат.
Востаннє редагувалось BBC в П'ят 11 тра, 2018 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:53

  mihasik написав:На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.


Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:16

  antey718 написав:
  mihasik написав:На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.


Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.

Ви дзвоніть в таких випадках на гярячку: мені вже пару раз надсилали кострубату смс, з частиною тексту - ця проблема виправлялась повторним надсиланням смс після спілкування з Алою
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:00

  antey718 написав:
  mihasik написав:На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.


Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.

Бенз попадает или нет. Не понятно.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:27

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Как это "развести"? Вас же не просят заплатить 30 тыс. грн. за участие в лотерее? Вас просят потратить деньги на то, что сами посчитаете нужным.

Ан нет, есть таки целевая аудитория! M-Audio, пожалуйста участвуйте, без меня ;)
"Все свои шансы" оставлю вам и Альфе :р
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:30

Отключил смс информирование по картам, включил пуш. Но иногда все равно приходят смс. По какой причине так происходит?
envyme1
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:32

  envyme1 написав:Отключил смс информирование по картам, включил пуш. Но иногда все равно приходят смс. По какой причине так происходит?

Када неустойчиво работает инет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:33

Re: Альфа-Банк

M-Audio написав:
  Lost написав:Вы считаете свою целевую аудиторию настолько глупыми, которую можно развести на 30к гривен лишь дав им "шанс виграти квитки"?!? Ну что ж, дерзайте! :mrgreen:

Как это "развести"? Вас же не просят заплатить 30 тыс. грн. за участие в лотерее? Вас просят потратить деньги на то, что сами посчитаете нужным. Всё-таки немного разные вещи.
Однако, упущенная выгода от такой оплаты будет в районе 1,5-2 тыс. грн. Тут пишут, что цена разыгрываемого билета - до 5 тыс. Даже если и вправду именно такой билет разыграют, всё равно ставка несоразмерна выигрышу.
До 5000 это официальные цены, то продажи открылись с уже проданными полностью на 2 дня из пяти, а через полчаса не было уже ничего.
Спекули потом могут толкать в 5-6 раз дороже
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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