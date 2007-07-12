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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:52
M-Audio написав:
Вас же не просят заплатить 30 тыс. грн
Вот только кеш-бек не ограничен только по Альфа Коннект. А в других кредитках 500 грн(25000 грн еще по ЭКО-Максимум можно было бы, но не 30000 грн). Входной лотарейный билет от 100 грн упущеного кеш-бека дороговат.
Востаннє редагувалось BBC
в П'ят 11 тра, 2018 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:53
mihasik написав:
На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:16
antey718 написав: mihasik написав:
На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
Ви дзвоніть в таких випадках на гярячку: мені вже пару раз надсилали кострубату смс, з частиною тексту - ця проблема виправлялась повторним надсиланням смс після спілкування з Алою
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:00
antey718 написав: mihasik написав:
На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
Бенз попадает или нет. Не понятно.
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mihasik
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:27
M-Audio написав:
Как это "развести"? Вас же не просят заплатить 30 тыс. грн. за участие в лотерее? Вас просят потратить деньги на то, что сами посчитаете нужным.
Ан нет, есть таки целевая аудитория! M-Audio
, пожалуйста участвуйте, без меня
"Все свои шансы" оставлю вам и Альфе :р
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Lost
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:30
Отключил смс информирование по картам, включил пуш. Но иногда все равно приходят смс. По какой причине так происходит?
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envyme1
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:32
envyme1 написав:
Отключил смс информирование по картам, включил пуш. Но иногда все равно приходят смс. По какой причине так происходит?
Када неустойчиво работает инет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:33
M-Audio написав: Lost написав:
Вы считаете свою целевую аудиторию настолько глупыми, которую можно развести на 30к гривен лишь дав им "шанс виграти квитки"?!? Ну что ж, дерзайте!
Как это "развести"? Вас же не просят заплатить 30 тыс. грн. за участие в лотерее? Вас просят потратить деньги на то, что сами посчитаете нужным. Всё-таки немного разные вещи.
Однако, упущенная выгода от такой оплаты будет в районе 1,5-2 тыс. грн. Тут пишут, что цена разыгрываемого билета - до 5 тыс
. Даже если и вправду именно такой билет разыграют, всё равно ставка несоразмерна выигрышу.
До 5000 это официальные цены, то продажи открылись с уже проданными полностью на 2 дня из пяти, а через полчаса не было уже ничего.
Спекули потом могут толкать в 5-6 раз дороже
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:01
antey718 написав: mihasik написав:
На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
Пришла смска на рассрочку, Алла в 9 вечера раздуплилась
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antey718
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:47
Lost написав: M-Audio написав:
Как это "развести"? Вас же не просят заплатить 30 тыс. грн. за участие в лотерее? Вас просят потратить деньги на то, что сами посчитаете нужным.
Ан нет, есть таки целевая аудитория!
Это я-то целевая аудитория? До оно мне и даром не надо. Я лишь намекнул, что слова имеют несколько иное значение.
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M-Audio
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