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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 10:14
Re: Альфа-Банк
у меня платинум блек карта. Пробовал заплатить на новой почте - не дало. звоню на горячую линию - говорят этой проблеме 3 месяца, при чем только с платинум картами и только с терминалами привата. При открытии пакета мне про это не сказали...Вип обслуживание по нашему... боюсь представить какой там консьерж сервис.
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