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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 10:14
Re: Альфа-Банк
у меня платинум блек карта. Пробовал заплатить на новой почте - не дало. звоню на горячую линию - говорят этой проблеме 3 месяца, при чем только с платинум картами и только с терминалами привата. При открытии пакета мне про это не сказали...Вип обслуживание по нашему... боюсь представить какой там консьерж сервис.
Додано: Суб 12 тра, 2018 11:22
Цій проблемі вже пів року (може і більше!!!)
гарячка в курсі - годують обіцянками що працюють над вирішенням
Перс. менджер зробила вигляд що не в курсі (але було видно що знає)
+50грн !
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Додано: Суб 12 тра, 2018 14:08
У меня тоже самое, продолжают приходить смс. С инетом всё в порядке, стабильный Wi-Fi.
Поддержка пожимает плечами и говорит, что банк может дублировать пуш-сообщения, которые посчитает недошедшими клиенту, путем отправки бесплатного дублирующего SMS-сообщения.
Чего-то с трудом верится в бесплатность...
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