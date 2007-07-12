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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5617561856195620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:14

Re: Альфа-Банк

у меня платинум блек карта. Пробовал заплатить на новой почте - не дало. звоню на горячую линию - говорят этой проблеме 3 месяца, при чем только с платинум картами и только с терминалами привата. При открытии пакета мне про это не сказали...Вип обслуживание по нашему... боюсь представить какой там консьерж сервис.
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:22

Цій проблемі вже пів року (може і більше!!!)
гарячка в курсі - годують обіцянками що працюють над вирішенням
Перс. менджер зробила вигляд що не в курсі (але було видно що знає)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:08

  envyme1 написав:Отключил смс информирование по картам, включил пуш. Но иногда все равно приходят смс. По какой причине так происходит?

У меня тоже самое, продолжают приходить смс. С инетом всё в порядке, стабильный Wi-Fi.
Поддержка пожимает плечами и говорит, что банк может дублировать пуш-сообщения, которые посчитает недошедшими клиенту, путем отправки бесплатного дублирующего SMS-сообщения.

Чего-то с трудом верится в бесплатность...
GRooVal
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:26

колеги, як у смс/пуш відображається операція, яка здійснена за допомогою google pay?
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:03

  casper12 написав:колеги, як у смс/пуш відображається операція, яка здійснена за допомогою google pay?

У меня приходит на Viber: сообщение ничем не отличается от обычной покупки
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:52

Re: Альфа-Банк

Комунальные платежи с кредитки можно платить? не будет + процента как за обналичивание?
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:54

  PrimusInterPares написав:Комунальные платежи с кредитки можно платить? не будет + процента как за обналичивание?

Не будет. Но ток по тем коммун.шаблонам, шо сделала сама Альфа у себя в МАБе.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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