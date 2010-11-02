Вот честно - захотел нагрубить. Оно работает так как должно. Не...@р трогать. Если куколка не варит, как работает биллинг и карты лучше молчите. Для особо интеллектуальных личностей разжую.mephala написав:Alfa_Bank написав:mephala написав:Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал.
Год назад я говорил про то что МАБ глючит.
Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка.
Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу.
В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит снова
Доколе это непотребство будет чинится ?
При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится.
mephala, добрый день. Окончательная сумма будет выставлена завтра, так как сегодня дата биллинга и идет формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей.
Вот давайте вы не будете выгораживать тех олухов которые создают этот бред.
При чем тут формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей если красная сумма это задолженность ДО биллинга по итогу проведенных платежей.
Проблему уже давно определили - проценты за пользование наличкой рассчитывает ЕЖЕДНЕВНО независимо от даты биллинга но клиенту показывает только ПОСЛЕ биллинга. Вот эти проценты и начинает приплюсовывать к задолженности ДО биллинга хотя это в корне не правильно. И если даже их погасить - система не понимает что их погасили и продолжает выводить красноту!!!
ЗЫ
или хотите со мной поспорить что вот те 68,67 грн. после РД покажет как проценты за пользование снятой налички?
ЗЗЫ
токо шо не поленился и позвонил на гарячку - у меня 68,67 грн собственных средств на карте.
Красное до биллинга это полный долг по счёту.
Красное после закрытия опердня - долг по счёту + проценты + комиссии. Комиссии снимаются на следующий после биллинга день. Я всегда плачу по красной сумме и всё тип-топ.