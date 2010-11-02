mephala написав:

Alfa_Bank написав: mephala написав: Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал.

Год назад я говорил про то что МАБ глючит.

Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка.

Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу.

В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит снова



Доколе это непотребство будет чинится ?

При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится. Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал.Год назад я говорил про то что МАБ глючит.Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка.Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу.В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит сноваДоколе это непотребство будет чинится ?При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится.

mephala, добрый день. Окончательная сумма будет выставлена завтра, так как сегодня дата биллинга и идет формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей. mephala, добрый день. Окончательная сумма будет выставлена завтра, так как сегодня дата биллинга и идет формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей.

Вот давайте вы не будете выгораживать тех олухов которые создают этот бред.При чем тут формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей если красная сумма это задолженность ДО биллинга по итогу проведенных платежей.Проблему уже давно определили - проценты за пользование наличкой рассчитывает ЕЖЕДНЕВНО независимо от даты биллинга но клиенту показывает только ПОСЛЕ биллинга. Вот эти проценты и начинает приплюсовывать к задолженности ДО биллинга хотя это в корне не правильно. И если даже их погасить - система не понимает что их погасили и продолжает выводить красноту!!!ЗЫили хотите со мной поспорить что вот те 68,67 грн. после РД покажет как проценты за пользование снятой налички?ЗЗЫтоко шо не поленился и позвонил на гарячку - у меня 68,67 грн собственных средств на карте.