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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5618561956205621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:59

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал.
Год назад я говорил про то что МАБ глючит.
Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка.
Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу.
В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит сноваЗображення

Доколе это непотребство будет чинится ?
При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится.

mephala, добрый день. Окончательная сумма будет выставлена завтра, так как сегодня дата биллинга и идет формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей.

Вот давайте вы не будете выгораживать тех олухов которые создают этот бред.
При чем тут формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей если красная сумма это задолженность ДО биллинга по итогу проведенных платежей.
Проблему уже давно определили - проценты за пользование наличкой рассчитывает ЕЖЕДНЕВНО независимо от даты биллинга но клиенту показывает только ПОСЛЕ биллинга. Вот эти проценты и начинает приплюсовывать к задолженности ДО биллинга хотя это в корне не правильно. И если даже их погасить - система не понимает что их погасили и продолжает выводить красноту!!!

ЗЫ
или хотите со мной поспорить что вот те 68,67 грн. после РД покажет как проценты за пользование снятой налички?

ЗЗЫ
токо шо не поленился и позвонил на гарячку - у меня 68,67 грн собственных средств на карте.

Красное до биллинга это полный долг по счёту.
Красное после закрытия опердня - долг по счёту + проценты + комиссии. Комиссии снимаются на следующий после биллинга день. Я всегда плачу по красной сумме и всё тип-топ.
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:04

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:Без комментариев :?


Уважаемая Альфабанк.

Вы слушаете, но не слышите.

А человек вам говорит:
у вас в графе "задолженность пильгового периоду" (за прошлый месяц, которую надо погасить до РД+25) пишется задолженность, которая сформировалась в текущем платежном периоде.

Она же по определению не должна показыватся до РД.
Должна. Особенно для карт без грейса.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:14

Подскажите, 400 евро снять в Харькове с карты можно без предзаказа или может не быть в наличии?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:26

Re: Альфа-Банк

Когда-то в привате добавили отображение проводок по счёту, но по просьбам интеллектуалов - опцию выпилили.
Удачи вам.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 06:32

Alfa_Bank
Доброго ранку.
Написав вам у пп.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:51

  PrimusInterPares написав:у меня платинум блек карта. Пробовал заплатить на новой почте - не дало. звоню на горячую линию - говорят этой проблеме 3 месяца, при чем только с платинум картами и только с терминалами привата. При открытии пакета мне про это не сказали...Вип обслуживание по нашему... боюсь представить какой там консьерж сервис.

PrimusInterPares, доброе утро. Эта проблема не со стороны Альфа-Банка. Сейчас идет завершающий этап обновления парка терминальных устройств Приват-Банка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:57

  Alfa_Bank написав:
  PrimusInterPares написав:у меня платинум блек карта. Пробовал заплатить на новой почте - не дало. звоню на горячую линию - говорят этой проблеме 3 месяца, при чем только с платинум картами и только с терминалами привата. При открытии пакета мне про это не сказали...Вип обслуживание по нашему... боюсь представить какой там консьерж сервис.

PrimusInterPares, доброе утро. Эта проблема не со стороны Альфа-Банка. Сейчас идет завершающий этап обновления парка терминальных устройств Приват-Банка.

Доброе утро, но это никак не отменяет ситуацию , что полгода проблеме и вы не предупреждаете новых клиентов. У меня тогда была наличка, но было б очень неловко имея платиновую карточку бежать к банкомату. В моём понимании премиум карта это отсутствие ненужных задач, а не их решение. Надеюсь , у Вас такое же понимание .
Кто пробовал карты альфы через НФС телефона с гугл пей , все ли карты работают?
У меня кредитка обычная жёлтая с кешбеком - с ней всё ок будет?
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:28

Re: Альфа-Банк

  PrimusInterPares написав:В моём понимании премиум карта это отсутствие ненужных задач, а не их решение
вы очень правильно всё понимаете. но кто сказал, что унылый чёрный кусок пластика с надписью "Black" от Альфы имеет какое-то отношение к премиум сегменту?
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:34

Alfa_Bank

Добрый день.
12.05.18 была покупка на 3000грн.
Пришла смс на рассрочку, не активировал.
13.05.18 был возврат на 900грн.
Возврат еще не зачислен.
Как правильно активировать рассрочку?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:51

Re: Альфа-Банк

У меня был платёж на розетке, подал на оформление рассрочки, потом был возврат, но он не привязался к оплате. Рассрочка осталась.
По любому можно выбирать период и отправлять смс.
По заправке на вос с возвратом рассрочки не будет
Andi_30 написав:Alfa_Bank

Добрый день.
12.05.18 была покупка на 3000грн.
Пришла смс на рассрочку, не активировал.
13.05.18 был возврат на 900грн.
Возврат еще не зачислен.
Как правильно активировать рассрочку?
Інкогніто
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