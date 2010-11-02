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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:34
По Альфа Коннект условия снятия налички в кредит аналогичны ЭКО-Максимум?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 14 тра, 2018 21:39
BBC
да - между этими картами единственное отличие это бонусы.
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IMPRINTER
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Додано: Пон 14 тра, 2018 22:01
IMPRINTER написав:BBC
да - между этими картами единственное отличие это бонусы.
И класс карты.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
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Додано: Пон 14 тра, 2018 22:09
Если оплата за свои, что, рассрочку тоже предлагает?
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mihasik
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Додано: Пон 14 тра, 2018 22:22
mihasik написав:
Если оплата за свои, что, рассрочку тоже предлагает?
Рассрочка будет только если кредитных будет больше равно 1к
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curiousobro
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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