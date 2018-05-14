mihasik написав:Если оплата за свои, что, рассрочку тоже предлагает?
Рассрочка будет только если кредитных будет больше равно 1к
У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?
mihasik написав:Если оплата за свои, что, рассрочку тоже предлагает?
Рассрочка будет только если кредитных будет больше равно 1к
У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?
В рассрочку должны уйти 1045 после списания. Главное не пополняйте карту до списания.