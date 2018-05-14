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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5620562156225623>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:34

По Альфа Коннект условия снятия налички в кредит аналогичны ЭКО-Максимум?
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Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:39

BBC

да - между этими картами единственное отличие это бонусы.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:01

  IMPRINTER написав:BBC

да - между этими картами единственное отличие это бонусы.

И класс карты.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:09

Если оплата за свои, что, рассрочку тоже предлагает?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:22

  mihasik написав:Если оплата за свои, что, рассрочку тоже предлагает?

Рассрочка будет только если кредитных будет больше равно 1к
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:02

  curiousobro написав:
  mihasik написав:Если оплата за свои, что, рассрочку тоже предлагает?

Рассрочка будет только если кредитных будет больше равно 1к

У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:05

  mihasik написав:
  curiousobro написав:
  mihasik написав:Если оплата за свои, что, рассрочку тоже предлагает?

Рассрочка будет только если кредитных будет больше равно 1к

У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?

В рассрочку должны уйти 1045 после списания. Главное не пополняйте карту до списания.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:47

  mihasik написав:
  curiousobro написав:
  mihasik написав:Если оплата за свои, что, рассрочку тоже предлагает?

Рассрочка будет только если кредитных будет больше равно 1к

У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?

И потом придет СМС, что рассрочка активирована на 1145. Но платежей выставят на 1045.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:23

Re: Альфа-Банк

Як\чи можна переглянути оплати (квитанції) за період більший за 90 днів по рахунку, який нещодавно був закритий?
Востаннє редагувалось Son of Sun в Вів 15 тра, 2018 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:24

Уважаемый Alfa_Bank, когда уже появится возможность оформить карту Максимум с чипом/пейпассом? 2018-й на дворе!
Vuch
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