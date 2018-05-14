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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:26

  Vuch написав:Уважаемый Alfa_Bank, когда уже появится возможность оформить карту Максимум с чипом/пейпассом? 2018-й на дворе!

Можно, только это стоит дополнительных денег
Son of Sun
 
Повідомлень: 177
З нами з: 25.04.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:34

CVV

Е мае! А где пымпочка отключения CVV в май альфе ? Позвонил на горячку отключать - так они мне устроили перекрестный допрос с пристрастием))) Два человека меня "пытали")))
Ану скажи мейл, который давал при регистрации в альфе. А я забыл))) Капец, шо трапылось ?
Q23
 
Повідомлень: 531
З нами з: 04.04.11
Подякував: 574 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:35

Son of Sun, точно можно? Как это сделать?
Vuch
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Повідомлень: 367
З нами з: 04.03.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:35

  Q23 написав:Е мае! А где пымпочка отключения CVV в май альфе ? Позвонил на горячку отключать - так они мне устроили перекрестный допрос с пристрастием))) Два человека меня "пытали")))
Ану скажи мейл, который давал при регистрации в альфе. А я забыл))) Капец, шо трапылось ?

Типа "по многочисленным просьбам трудящих"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлень: 5468
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3575 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:42

  Вкладчик1234 написав:
  Q23 написав:Е мае! А где пымпочка отключения CVV в май альфе ? Позвонил на горячку отключать - так они мне устроили перекрестный допрос с пристрастием))) Два человека меня "пытали")))
Ану скажи мейл, который давал при регистрации в альфе. А я забыл))) Капец, шо трапылось ?

Типа "по многочисленным просьбам трудящих"


Нифига себе "просьбы".
Игра в "угадай мейл", уоторый ты давал банку чорти скока лет назад. Хорошо хоть угадал с первого раза....
Кароче низачет альфе... :evil:
Q23
 
Повідомлень: 531
З нами з: 04.04.11
Подякував: 574 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:44

Q23
У вас их так много? У меня до сих пор два. И третий - корпоративный. Ну и ещё парочку учётных записей MS и Google, которые для переписки не использую.
Vorlon
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 14.06.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 580 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:49

Vorlon
три штуки как минимум. А если с первого раза не угадаешь - то все, пролет :D
Q23
 
Повідомлень: 531
З нами з: 04.04.11
Подякував: 574 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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