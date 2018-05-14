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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:26
Vuch написав:
Уважаемый Alfa_Bank
, когда уже появится возможность оформить карту Максимум с чипом/пейпассом? 2018-й на дворе!
Можно, только это стоит дополнительных денег
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Son of Sun
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:34
Е мае! А где пымпочка отключения CVV в май альфе ? Позвонил на горячку отключать - так они мне устроили перекрестный допрос с пристрастием))) Два человека меня "пытали")))
Ану скажи мейл, который давал при регистрации в альфе. А я забыл))) Капец, шо трапылось ?
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Q23
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:35
Son of Sun, точно можно? Как это сделать?
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Vuch
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:35
Q23 написав:
Е мае! А где пымпочка отключения CVV в май альфе ? Позвонил на горячку отключать - так они мне устроили перекрестный допрос с пристрастием))) Два человека меня "пытали")))
Ану скажи мейл, который давал при регистрации в альфе. А я забыл))) Капец, шо трапылось ?
Типа "по многочисленным просьбам трудящих"
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:42
Вкладчик1234 написав: Q23 написав:
Е мае! А где пымпочка отключения CVV в май альфе ? Позвонил на горячку отключать - так они мне устроили перекрестный допрос с пристрастием))) Два человека меня "пытали")))
Ану скажи мейл, который давал при регистрации в альфе. А я забыл))) Капец, шо трапылось ?
Типа "по многочисленным просьбам трудящих"
Нифига себе "просьбы".
Игра в "угадай мейл", уоторый ты давал банку чорти скока лет назад. Хорошо хоть угадал с первого раза....
Кароче низачет альфе...
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Q23
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:44
Q23
У вас их так много? У меня до сих пор два. И третий - корпоративный. Ну и ещё парочку учётных записей MS и Google, которые для переписки не использую.
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Vorlon
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:49
Vorlon
три штуки как минимум. А если с первого раза не угадаешь - то все, пролет
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Q23
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