Е мае! А где пымпочка отключения CVV в май альфе ? Позвонил на горячку отключать - так они мне устроили перекрестный допрос с пристрастием))) Два человека меня "пытали"))) Ану скажи мейл, который давал при регистрации в альфе. А я забыл))) Капец, шо трапылось ?
Q23 написав:Е мае! А где пымпочка отключения CVV в май альфе ? Позвонил на горячку отключать - так они мне устроили перекрестный допрос с пристрастием))) Два человека меня "пытали"))) Ану скажи мейл, который давал при регистрации в альфе. А я забыл))) Капец, шо трапылось ?
Q23 написав:Е мае! А где пымпочка отключения CVV в май альфе ? Позвонил на горячку отключать - так они мне устроили перекрестный допрос с пристрастием))) Два человека меня "пытали"))) Ану скажи мейл, который давал при регистрации в альфе. А я забыл))) Капец, шо трапылось ?
Типа "по многочисленным просьбам трудящих"
Нифига себе "просьбы". Игра в "угадай мейл", уоторый ты давал банку чорти скока лет назад. Хорошо хоть угадал с первого раза.... Кароче низачет альфе...