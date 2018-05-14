RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5621562256235624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:34

CVV

Цирк продолжается. После отключения СиВиВи успешно оплатил за рекламу в гугле. Проверил по май альфе - сума списалась, остаток уменьшился. Гугль принял платеж все ОК. Сейчас зашел в МАБ, - а там прежний остаток, как будто я ниче не платил, причем в гугле мои деньги есть)))
Q23
 
Повідомлень: 533
З нами з: 04.04.11
Подякував: 574 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:55

  Vuch написав:Son of Sun, точно можно? Как это сделать?

andndp, добрый день. Можете оформить карту MasterCardPlatinum или дополнительную карту (см. п.8.1, 8.2.3 тарифов https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 18.02.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:01

  Q23 написав:Цирк продолжается. После отключения СиВиВи успешно оплатил за рекламу в гугле. Проверил по май альфе - сума списалась, остаток уменьшился. Гугль принял платеж все ОК. Сейчас зашел в МАБ, - а там прежний остаток, как будто я ниче не платил, причем в гугле мои деньги есть)))

Добрый день. Наблюдаются проблемы с обновлением остатков в МАБе. Извините за неудобства. Специалисты работают над восстановлением работоспособности.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 18.02.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5621562256235624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, wolt450 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 554, 555, 556
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5556 1349375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 14:04
tricks
Юнекс Банк 1 ... 137, 138, 139
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1389 315924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 11:02
unex_bank_press
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3067, 3068, 3069
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30687 3787986
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 09:23
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.