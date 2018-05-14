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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:34
CVV
Цирк продолжается. После отключения СиВиВи успешно оплатил за рекламу в гугле. Проверил по май альфе - сума списалась, остаток уменьшился. Гугль принял платеж все ОК. Сейчас зашел в МАБ, - а там прежний остаток, как будто я ниче не платил, причем в гугле мои деньги есть)))
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:55
andndp, добрый день. Можете оформить карту MasterCardPlatinum или дополнительную карту (см. п.8.1, 8.2.3 тарифов
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:01
Добрый день. Наблюдаются проблемы с обновлением остатков в МАБе. Извините за неудобства. Специалисты работают над восстановлением работоспособности.
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