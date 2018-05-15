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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:34

CVV

Цирк продолжается. После отключения СиВиВи успешно оплатил за рекламу в гугле. Проверил по май альфе - сума списалась, остаток уменьшился. Гугль принял платеж все ОК. Сейчас зашел в МАБ, - а там прежний остаток, как будто я ниче не платил, причем в гугле мои деньги есть)))
Q23
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:55

  Vuch написав:Son of Sun, точно можно? Как это сделать?

andndp, добрый день. Можете оформить карту MasterCardPlatinum или дополнительную карту (см. п.8.1, 8.2.3 тарифов https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf).
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:01

  Q23 написав:Цирк продолжается. После отключения СиВиВи успешно оплатил за рекламу в гугле. Проверил по май альфе - сума списалась, остаток уменьшился. Гугль принял платеж все ОК. Сейчас зашел в МАБ, - а там прежний остаток, как будто я ниче не платил, причем в гугле мои деньги есть)))

Добрый день. Наблюдаются проблемы с обновлением остатков в МАБе. Извините за неудобства. Специалисты работают над восстановлением работоспособности.
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Представник банку
 
Повідомлень: 4439
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:52

  curiousobro написав:
  mihasik написав:У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?

В рассрочку должны уйти 1045 после списания. Главное не пополняйте карту до списания.

После подтверждения, когда обычно списание (сегодня второй день)? И как она работает, вся сумма возвращается, и отнимается первый платеж?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:26

  mihasik написав:
  curiousobro написав:
  mihasik написав:У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?

В рассрочку должны уйти 1045 после списания. Главное не пополняйте карту до списания.

После подтверждения, когда обычно списание (сегодня второй день)? И как она работает, вся сумма возвращается, и отнимается первый платеж?

Может и не на второй, а на третий или четвертый день. И при этом ничего никуда не отнимается и никакая сумма никуда не возвращается. Общая сумма задолженности по карте останется такой же. Но в МАБе появится строка "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" с суммой, кликнув на которую можно увидеть все свои рассрочки. Вот как раз на эту сумму рассрочек можно не погашать задолженность по карте до следующей РД. Если это Ваша первая рассрочка - то в первую РД вообще ничего не надо погашать. Во вторую РД - произойдет перенос первого платежа по рассрочке в общую задолженность по карте (этот платеж+несколько копеек % - надо будет погасить в течении 25 следующих дней) - при этом сумма рассрочек уменьшится на сумму первого платежа, а сумма общей задолженности почти не поменяется (на несколько копеек увеличится за счет процентов за пользование рассрочкой). В выписке это будет выглядеть двумя операциями:
1. Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
2. Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
Если рассрочек несколько - то таких операций будет по 2 по каждой рассрочек.
В общем как-то так :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:08

  Q23 написав:Игра в "угадай мейл", уоторый ты давал банку чорти скока лет назад. Хорошо хоть угадал с первого раза...

следует вести упорядоченую почтовую жизнь и тогда не будет проблем с мейлом... :)
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:55

Re: Альфа-Банк

Нужно получать платежи из Италии. Не крупные суммы, в районе 500. Подскажите, каким образом лучше отправлять откуда налом? Здесь нал не нужен, планирую открыть валютную карту в Комфорте ФГВФО за 50 грн. То есть получение возможно на счёт.
Размер имеет значение.
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