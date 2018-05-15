Додано: Вів 15 тра, 2018 16:26

mihasik написав: curiousobro написав: mihasik написав: У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги? У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?

В рассрочку должны уйти 1045 после списания. Главное не пополняйте карту до списания. В рассрочку должны уйти 1045 после списания. Главное не пополняйте карту до списания.

После подтверждения, когда обычно списание (сегодня второй день)? И как она работает, вся сумма возвращается, и отнимается первый платеж? После подтверждения, когда обычно списание (сегодня второй день)? И как она работает, вся сумма возвращается, и отнимается первый платеж?

Может и не на второй, а на третий или четвертый день. И при этом ничего никуда не отнимается и никакая сумма никуда не возвращается. Общая сумма задолженности по карте останется такой же. Но в МАБе появится строка "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" с суммой, кликнув на которую можно увидеть все свои рассрочки. Вот как раз на эту сумму рассрочек можно не погашать задолженность по карте до следующей РД. Если это Ваша первая рассрочка - то в первую РД вообще ничего не надо погашать. Во вторую РД - произойдет перенос первого платежа по рассрочке в общую задолженность по карте (этот платеж+несколько копеек % - надо будет погасить в течении 25 следующих дней) - при этом сумма рассрочек уменьшится на сумму первого платежа, а сумма общей задолженности почти не поменяется (на несколько копеек увеличится за счет процентов за пользование рассрочкой). В выписке это будет выглядеть двумя операциями:1. Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»2. Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»Если рассрочек несколько - то таких операций будет по 2 по каждой рассрочек.В общем как-то так