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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5621562256235624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:34

CVV

Цирк продолжается. После отключения СиВиВи успешно оплатил за рекламу в гугле. Проверил по май альфе - сума списалась, остаток уменьшился. Гугль принял платеж все ОК. Сейчас зашел в МАБ, - а там прежний остаток, как будто я ниче не платил, причем в гугле мои деньги есть)))
Q23
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:55

  Vuch написав:Son of Sun, точно можно? Как это сделать?

andndp, добрый день. Можете оформить карту MasterCardPlatinum или дополнительную карту (см. п.8.1, 8.2.3 тарифов https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf).
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:01

  Q23 написав:Цирк продолжается. После отключения СиВиВи успешно оплатил за рекламу в гугле. Проверил по май альфе - сума списалась, остаток уменьшился. Гугль принял платеж все ОК. Сейчас зашел в МАБ, - а там прежний остаток, как будто я ниче не платил, причем в гугле мои деньги есть)))

Добрый день. Наблюдаются проблемы с обновлением остатков в МАБе. Извините за неудобства. Специалисты работают над восстановлением работоспособности.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:52

  curiousobro написав:
  mihasik написав:У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?

В рассрочку должны уйти 1045 после списания. Главное не пополняйте карту до списания.

После подтверждения, когда обычно списание (сегодня второй день)? И как она работает, вся сумма возвращается, и отнимается первый платеж?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:26

  mihasik написав:
  curiousobro написав:
  mihasik написав:У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?

В рассрочку должны уйти 1045 после списания. Главное не пополняйте карту до списания.

После подтверждения, когда обычно списание (сегодня второй день)? И как она работает, вся сумма возвращается, и отнимается первый платеж?

Может и не на второй, а на третий или четвертый день. И при этом ничего никуда не отнимается и никакая сумма никуда не возвращается. Общая сумма задолженности по карте останется такой же. Но в МАБе появится строка "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" с суммой, кликнув на которую можно увидеть все свои рассрочки. Вот как раз на эту сумму рассрочек можно не погашать задолженность по карте до следующей РД. Если это Ваша первая рассрочка - то в первую РД вообще ничего не надо погашать. Во вторую РД - произойдет перенос первого платежа по рассрочке в общую задолженность по карте (этот платеж+несколько копеек % - надо будет погасить в течении 25 следующих дней) - при этом сумма рассрочек уменьшится на сумму первого платежа, а сумма общей задолженности почти не поменяется (на несколько копеек увеличится за счет процентов за пользование рассрочкой). В выписке это будет выглядеть двумя операциями:
1. Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
2. Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
Если рассрочек несколько - то таких операций будет по 2 по каждой рассрочек.
В общем как-то так :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:08

  Q23 написав:Игра в "угадай мейл", уоторый ты давал банку чорти скока лет назад. Хорошо хоть угадал с первого раза...

следует вести упорядоченую почтовую жизнь и тогда не будет проблем с мейлом... :)
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:55

Re: Альфа-Банк

Нужно получать платежи из Италии. Не крупные суммы, в районе 500. Подскажите, каким образом лучше отправлять откуда налом? Здесь нал не нужен, планирую открыть валютную карту в Комфорте ФГВФО за 50 грн. То есть получение возможно на счёт.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:55

Добрый вечер. Вопрос к оф.представителю Альфа-банка. Минут 40 назад заходил в отделение Укрсоцбанка в г.Львов, ул.Лычаковская, 130. Картой "платинум" (естественно Альфа-банка) двери не удалось открыть... зато обычная Приватовская "голда" сработала на "ура". Как это нужно понимать в сфере "сотрудничества" Альфы и Укрсоца? (причем две недели назад, в выходные, "платиной" нормально открывал двери Кредобанка на ул.Сахарова)
IBM
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:00

  IBM написав:Добрый вечер. Вопрос к оф.представителю Альфа-банка. Минут 40 назад заходил в отделение Укрсоцбанка в г.Львов, ул.Лычаковская, 130. Картой "платинум" (естественно Альфа-банка) двери не удалось открыть... зато обычная Приватовская "голда" сработала на "ура". Как это нужно понимать в сфере "сотрудничества" Альфы и Укрсоца? (причем две недели назад, в выходные, "платиной" нормально открывал двери Кредобанка на ул.Сахарова)

Просто приватовские карты лучше намагничены. Они открывают наверно все зоны24.7. Ещё "Восток" вроде неплох
Альфовская платина не только этот недостаток имеет. Кроме него, глючит оплата в терминалах привата по чипу карты (бесконтакт без проблем), и не проходит оплата в интернете с экваером Приватбанк (выдаёт ошибку CVV/CVC, хотя карта в руках, и код правильный)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:08

Re: Альфа-Банк

Сегодня РД и вижу МАБе - Алле не хватило копейку!
15.05.2018 15.05.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 0,01

Говорят, льготный период не бесплатный, а 0,01%
any4key
 
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