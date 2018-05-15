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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:34
CVV
Цирк продолжается. После отключения СиВиВи успешно оплатил за рекламу в гугле. Проверил по май альфе - сума списалась, остаток уменьшился. Гугль принял платеж все ОК. Сейчас зашел в МАБ, - а там прежний остаток, как будто я ниче не платил, причем в гугле мои деньги есть)))
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:55
andndp, добрый день. Можете оформить карту MasterCardPlatinum или дополнительную карту (см. п.8.1, 8.2.3 тарифов
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:01
Добрый день. Наблюдаются проблемы с обновлением остатков в МАБе. Извините за неудобства. Специалисты работают над восстановлением работоспособности.
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:52
После подтверждения, когда обычно списание (сегодня второй день)? И как она работает, вся сумма возвращается, и отнимается первый платеж?
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:26
Может и не на второй, а на третий или четвертый день. И при этом ничего никуда не отнимается и никакая сумма никуда не возвращается. Общая сумма задолженности по карте останется такой же. Но в МАБе появится строка "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" с суммой, кликнув на которую можно увидеть все свои рассрочки. Вот как раз на эту сумму рассрочек можно не погашать задолженность по карте до следующей РД. Если это Ваша первая рассрочка - то в первую РД вообще ничего не надо погашать. Во вторую РД - произойдет перенос первого платежа по рассрочке в общую задолженность по карте (этот платеж+несколько копеек % - надо будет погасить в течении 25 следующих дней) - при этом сумма рассрочек уменьшится на сумму первого платежа, а сумма общей задолженности почти не поменяется (на несколько копеек увеличится за счет процентов за пользование рассрочкой). В выписке это будет выглядеть двумя операциями:
1. Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
2. Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
Если рассрочек несколько - то таких операций будет по 2 по каждой рассрочек.
В общем как-то так
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:08
следует вести упорядоченую почтовую жизнь и тогда не будет проблем с мейлом...
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Додано: Вів 15 тра, 2018 18:55
Re: Альфа-Банк
Нужно получать платежи из Италии. Не крупные суммы, в районе 500. Подскажите, каким образом лучше отправлять откуда налом? Здесь нал не нужен, планирую открыть валютную карту в Комфорте ФГВФО за 50 грн. То есть получение возможно на счёт.
Размер имеет значение.
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:55
Добрый вечер. Вопрос к оф.представителю Альфа-банка. Минут 40 назад заходил в отделение Укрсоцбанка в г.Львов, ул.Лычаковская, 130. Картой "платинум" (естественно Альфа-банка) двери не удалось открыть... зато обычная Приватовская "голда" сработала на "ура". Как это нужно понимать в сфере "сотрудничества" Альфы и Укрсоца? (причем две недели назад, в выходные, "платиной" нормально открывал двери Кредобанка на ул.Сахарова)
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:00
Просто приватовские карты лучше намагничены. Они открывают наверно все зоны24.7. Ещё "Восток" вроде неплох
Альфовская платина не только этот недостаток имеет. Кроме него, глючит оплата в терминалах привата по чипу карты (бесконтакт без проблем), и не проходит оплата в интернете с экваером Приватбанк (выдаёт ошибку CVV/CVC, хотя карта в руках, и код правильный)
Всё IMHO
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:08
Re: Альфа-Банк
Сегодня РД и вижу МАБе - Алле не хватило копейку!
15.05.2018 15.05.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 0,01
Говорят, льготный период не бесплатный, а 0,01%
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