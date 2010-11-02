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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:20
Подскажите, пожалуйста: чтобы открыть здесь депозит, все так же нужно оформить пакет услуг с ежемесячной абонплатой?
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Сержик
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Додано: Вів 15 тра, 2018 22:24
Сержик написав:
Подскажите, пожалуйста: чтобы открыть здесь депозит, все так же нужно оформить пакет услуг с ежемесячной абонплатой?
можно бесплатно тек. счет. Пакет нужен только для снятия. % уровняли для МАБ/отделение/текущий/пакет. Повышенный % только за риск открытия депо на 250 кгрн, 50 кгрн из которых вне гарантий ФГВФЛ
Щось мені з ТАС "щастить"
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