Альфа-Банк
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Додано: Вів 15 тра, 2018 22:20
Подскажите, пожалуйста: чтобы открыть здесь депозит, все так же нужно оформить пакет услуг с ежемесячной абонплатой?
Сержик
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Додано: Вів 15 тра, 2018 22:24
Сержик написав:
Подскажите, пожалуйста: чтобы открыть здесь депозит, все так же нужно оформить пакет услуг с ежемесячной абонплатой?
можно бесплатно тек. счет. Пакет нужен только для снятия. % уровняли для МАБ/отделение/текущий/пакет. Повышенный % только за риск открытия депо на 250 кгрн, 50 кгрн из которых вне гарантий ФГВФЛ
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Сер 16 тра, 2018 00:48
Дамы и господа, нужна помощь
мне нужно, чтобы на мой грн счет Ультра сделали м/б перевод параметры, к-рые есть в заявке: -- ЗКПО банку (8 знаків) -- МФО банку (6 знаків) -- Ід. код (10 знаків) это все понятно, выписала из MyAlfa а вот здесь что заполнить? -- Розрахунковий рахунок отримувача -- Картковий або особовий рахунок есть картсчет 2625**, карта 4102** и еще какой-то семизначный номер счета на 29**. спасибо заранее )
Arien
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Додано: Сер 16 тра, 2018 00:57
Arien
в МАБе должна быть возможность скачать реквизиты счета - чтобы не наломать дров это самый правильный способ
ps. зашел проверить в МАБ, скриншот ниже
DmitryZP
Повідомлень: 3891
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Додано: Сер 16 тра, 2018 00:58
Arien Отримувач : ПАТ « Альфа-Банк» Код отримувача : 23494714 Рахунок отримувача : 2924701 МФО банку отримувача : 300346 Призначення платежу : поповнення карткового рахунку 2625********** Ф.І.О , ІПН *******
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-VICTOR-
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:04
2XL написав:
Нужно получать платежи из Италии. Не крупные суммы, в районе 500. Подскажите, каким образом лучше отправлять откуда налом? Здесь нал не нужен, планирую открыть валютную карту в Комфорте ФГВФО за 50 грн. То есть получение возможно на счёт.
2XL, доброе утро. На карточный счет можно отправить перевод из-за рубежа в валюте карточного счета по системе Свифт:
https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift
.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:25
IBM написав:
Добрый вечер. Вопрос к оф.представителю Альфа-банка. Минут 40 назад заходил в отделение Укрсоцбанка в г.Львов, ул.Лычаковская, 130. Картой "платинум" (естественно Альфа-банка) двери не удалось открыть... зато обычная Приватовская "голда" сработала на "ура". Как это нужно понимать в сфере "сотрудничества" Альфы и Укрсоца? (причем две недели назад, в выходные, "платиной" нормально открывал двери Кредобанка на ул.Сахарова)
IBM, добрый день. Карта должна работать.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4441
З нами з: 18.02.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 310 раз.
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