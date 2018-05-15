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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:20

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста: чтобы открыть здесь депозит, все так же нужно оформить пакет услуг с ежемесячной абонплатой?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:24

  Сержик написав:Подскажите, пожалуйста: чтобы открыть здесь депозит, все так же нужно оформить пакет услуг с ежемесячной абонплатой?
можно бесплатно тек. счет. Пакет нужен только для снятия. % уровняли для МАБ/отделение/текущий/пакет. Повышенный % только за риск открытия депо на 250 кгрн, 50 кгрн из которых вне гарантий ФГВФЛ
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 00:48

Re: Альфа-Банк

Дамы и господа, нужна помощь

мне нужно, чтобы на мой грн счет Ультра сделали м/б перевод
параметры, к-рые есть в заявке:

-- ЗКПО банку (8 знаків)
-- МФО банку (6 знаків)
-- Ід. код (10 знаків)

это все понятно, выписала из MyAlfa

а вот здесь что заполнить?

-- Розрахунковий рахунок отримувача
-- Картковий або особовий рахунок

есть картсчет 2625**, карта 4102** и еще какой-то семизначный номер счета на 29**.

спасибо заранее )
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 00:57

Arien в МАБе должна быть возможность скачать реквизиты счета - чтобы не наломать дров это самый правильный способ

ps. зашел проверить в МАБ, скриншот ниже

Зображення
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 00:58

Arien
Отримувач : ПАТ « Альфа-Банк»
Код отримувача : 23494714
Рахунок отримувача : 2924701
МФО банку отримувача : 300346
Призначення платежу : поповнення карткового рахунку 2625**********
Ф.І.О , ІПН *******
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:04

  2XL написав:Нужно получать платежи из Италии. Не крупные суммы, в районе 500. Подскажите, каким образом лучше отправлять откуда налом? Здесь нал не нужен, планирую открыть валютную карту в Комфорте ФГВФО за 50 грн. То есть получение возможно на счёт.

2XL, доброе утро. На карточный счет можно отправить перевод из-за рубежа в валюте карточного счета по системе Свифт: https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:25

  IBM написав:Добрый вечер. Вопрос к оф.представителю Альфа-банка. Минут 40 назад заходил в отделение Укрсоцбанка в г.Львов, ул.Лычаковская, 130. Картой "платинум" (естественно Альфа-банка) двери не удалось открыть... зато обычная Приватовская "голда" сработала на "ура". Как это нужно понимать в сфере "сотрудничества" Альфы и Укрсоца? (причем две недели назад, в выходные, "платиной" нормально открывал двери Кредобанка на ул.Сахарова)

IBM, добрый день. Карта должна работать.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:37

Кто просил о кредитных каникулах?

Уважаемый представитель Альфа банка, вы писали ранее, что банк - для того чтобы мне оставаться в грэйсе - о сумме необходимой для погашения по кредитной карте Максимум с учетом рассрочек, а также о дате до которой надо совершить этот платеж сообщает якобы в смс. Так объясните теперь пожалуйста почему в той смс, что пришла мне сегодня отсутствует эта самая дата? Вместо в смс после приветствия идет фраза: "Каникулы активовано". И далее сообщается что мин.платеж отсутствует, общая задолженность такая-то, задолженность льготного периода такая-то.
Мне конечно вовсе не сложно высчитать +25 дней от РД (в смс все равно дата была неправильной - на 3-5 дней меньше), но с вашей стороны выглядит это не солидно. Как попытка втихую "мелочь по карманам тырить" у своих клиентов :(.

И главное - а кто собственно просил о этих самых каникулах? Я точно нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47

Re: Альфа-Банк

Зараз безкоштовна розсрочка тількі на 3 місяці?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:50

Re: Альфа-Банк

Да.
Кочевник написав:Зараз безкоштовна розсрочка тількі на 3 місяці?
lel
 
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