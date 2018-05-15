|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:20
Re: Альфа-Банк
Подскажите, пожалуйста: чтобы открыть здесь депозит, все так же нужно оформить пакет услуг с ежемесячной абонплатой?
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:24
можно бесплатно тек. счет. Пакет нужен только для снятия. % уровняли для МАБ/отделение/текущий/пакет. Повышенный % только за риск открытия депо на 250 кгрн, 50 кгрн из которых вне гарантий ФГВФЛ
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 16 тра, 2018 00:48
Re: Альфа-Банк
Дамы и господа, нужна помощь
мне нужно, чтобы на мой грн счет Ультра сделали м/б перевод
параметры, к-рые есть в заявке:
-- ЗКПО банку (8 знаків)
-- МФО банку (6 знаків)
-- Ід. код (10 знаків)
это все понятно, выписала из MyAlfa
а вот здесь что заполнить?
-- Розрахунковий рахунок отримувача
-- Картковий або особовий рахунок
есть картсчет 2625**, карта 4102** и еще какой-то семизначный номер счета на 29**.
спасибо заранее )
Додано: Сер 16 тра, 2018 00:57
Додано: Сер 16 тра, 2018 00:58
Arien
Отримувач : ПАТ « Альфа-Банк»
Код отримувача : 23494714
Рахунок отримувача : 2924701
МФО банку отримувача : 300346
Призначення платежу : поповнення карткового рахунку 2625**********
Ф.І.О , ІПН *******
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:04
2XL, доброе утро. На карточный счет можно отправить перевод из-за рубежа в валюте карточного счета по системе Свифт:
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:25
IBM, добрый день. Карта должна работать.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:37
Кто просил о кредитных каникулах?
Уважаемый представитель Альфа банка, вы писали ранее, что банк - для того чтобы мне оставаться в грэйсе - о сумме необходимой для погашения по кредитной карте Максимум с учетом рассрочек, а также о дате до которой надо совершить этот платеж сообщает якобы в смс. Так объясните теперь пожалуйста почему в той смс, что пришла мне сегодня отсутствует эта самая дата? Вместо в смс после приветствия идет фраза: "Каникулы активовано". И далее сообщается что мин.платеж отсутствует, общая задолженность такая-то, задолженность льготного периода такая-то.
Мне конечно вовсе не сложно высчитать +25 дней от РД (в смс все равно дата была неправильной - на 3-5 дней меньше), но с вашей стороны выглядит это не солидно. Как попытка втихую "мелочь по карманам тырить" у своих клиентов .
И главное - а кто собственно просил о этих самых каникулах? Я точно нет.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47
Re: Альфа-Банк
Зараз безкоштовна розсрочка тількі на 3 місяці?
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:50
Re: Альфа-Банк
Да.
Зараз переглядають цей форум: gkost05, ishvara, mihasik, monobank_ua, V2, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|