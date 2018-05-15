Додано: Сер 16 тра, 2018 13:37

Уважаемый представитель Альфа банка, вы писали ранее, что банк - для того чтобы мне оставаться в грэйсе - о сумме необходимой для погашения по кредитной карте Максимум с учетом рассрочек, а также о дате до которой надо совершить этот платеж сообщает якобы в смс. Так объясните теперь пожалуйста почему в той смс, что пришла мне сегодня отсутствует эта самая дата? Вместо в смс после приветствия идет фраза: "Каникулы активовано". И далее сообщается что мин.платеж отсутствует, общая задолженность такая-то, задолженность льготного периода такая-то.Мне конечно вовсе не сложно высчитать +25 дней от РД (в смс все равно дата была неправильной - на 3-5 дней меньше), но с вашей стороны выглядит это не солидно. Как попытка втихую "мелочь по карманам тырить" у своих клиентовИ главное - а кто собственно просил о этих самых каникулах? Я точно нет.