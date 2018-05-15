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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:51

  Flamingo написав:
  mihasik написав:У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?

Может и не на второй, а на третий или четвертый день. И при этом ничего никуда не отнимается и никакая сумма никуда не возвращается. Общая сумма задолженности по карте останется такой же. Но в МАБе появится строка "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" с суммой, кликнув на которую можно увидеть все свои рассрочки. Вот как раз на эту сумму рассрочек можно не погашать задолженность по карте до следующей РД. Если это Ваша первая рассрочка - то в первую РД вообще ничего не надо погашать. Во вторую РД - произойдет перенос первого платежа по рассрочке в общую задолженность по карте (этот платеж+несколько копеек % - надо будет погасить в течении 25 следующих дней) - при этом сумма рассрочек уменьшится на сумму первого платежа, а сумма общей задолженности почти не поменяется (на несколько копеек увеличится за счет процентов за пользование рассрочкой). В выписке это будет выглядеть двумя операциями:
1. Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
2. Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
Если рассрочек несколько - то таких операций будет по 2 по каждой рассрочек.
В общем как-то так :roll:

Т.е. я от общего долга по карте,отнимаю сумму,которая пишется в рассрочке, и гашу эту разницу до РД?
Как минимизировать комиссию, при пополнении Максимума на суммы до 500грн? Как лучше гасить,кроме Мони за свои)?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:04

  Flamingo написав:Уважаемый представитель Альфа банка, вы писали ранее, что банк - для того чтобы мне оставаться в грэйсе - о сумме необходимой для погашения по кредитной карте Максимум с учетом рассрочек, а также о дате до которой надо совершить этот платеж сообщает якобы в смс. Так объясните теперь пожалуйста почему в той смс, что пришла мне сегодня отсутствует эта самая дата? Вместо в смс после приветствия идет фраза: "Каникулы активовано". И далее сообщается что мин.платеж отсутствует, общая задолженность такая-то, задолженность льготного периода такая-то.
Мне конечно вовсе не сложно высчитать +25 дней от РД (в смс все равно дата была неправильной - на 3-5 дней меньше), но с вашей стороны выглядит это не солидно. Как попытка втихую "мелочь по карманам тырить" у своих клиентов :(.

И главное - а кто собственно просил о этих самых каникулах? Я точно нет.

Flamingo, добрый день. Кредитные каникулы - это отсрочка ежемесячного обязательного минимального платежа (ОМП). На данный момент Банк самостоятельно выполняет отбор Клиентов, которым предлагает данную услугу.
В период кредитных каникул Клиент может не оплачивать ОМП без применения Банком штрафных санкций, поэтом в СМС не указана дата. При этом отсрочка ОМП означает, что в период действия каникул размер ОМП равен 0%, а следующий платеж рассчитывается по стандартным условиям договора.
Если Вы желаете воспользоваться льготным периодом, то необходимо вносить общую сумму задолженности, которая была сформирована. Каникулы не влияют/не изменяют условий льготного периода.
На текущий момент Кредитные каникулы по тем картам, по которым сформировано предложение, автоматически активируются вне зависимости от внесения Клиентом Платежа в Платежном периоде. Отказаться от кредитных каникул клиент не может. Он может просто ими не пользоваться и вносить платеж стандартно. То есть Клиент, у которого есть предложение Каникул, может не вносить ОМП. Но если сумма от Клиента поступит, она будет засчитана как погашение задолженности. При этом и каникулы за текущий Платежный период будут засчитаны и активированы.
Alfa_Bank
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