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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 5623562456255626 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 894 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 190 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 143 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 139 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 248 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 174 Всього голосів : 894 Додано: Сер 16 тра, 2018 13:51 Flamingo написав: mihasik написав: У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги? У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?

Может и не на второй, а на третий или четвертый день. И при этом ничего никуда не отнимается и никакая сумма никуда не возвращается. Общая сумма задолженности по карте останется такой же. Но в МАБе появится строка "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" с суммой, кликнув на которую можно увидеть все свои рассрочки. Вот как раз на эту сумму рассрочек можно не погашать задолженность по карте до следующей РД. Если это Ваша первая рассрочка - то в первую РД вообще ничего не надо погашать. Во вторую РД - произойдет перенос первого платежа по рассрочке в общую задолженность по карте (этот платеж+несколько копеек % - надо будет погасить в течении 25 следующих дней) - при этом сумма рассрочек уменьшится на сумму первого платежа, а сумма общей задолженности почти не поменяется (на несколько копеек увеличится за счет процентов за пользование рассрочкой). В выписке это будет выглядеть двумя операциями:

1. Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»

2. Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»

Если рассрочек несколько - то таких операций будет по 2 по каждой рассрочек.

В общем как-то так Может и не на второй, а на третий или четвертый день. И при этом ничего никуда не отнимается и никакая сумма никуда не возвращается. Общая сумма задолженности по карте останется такой же. Но в МАБе появится строка "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" с суммой, кликнув на которую можно увидеть все свои рассрочки. Вот как раз на эту сумму рассрочек можно не погашать задолженность по карте до следующей РД. Если это Ваша первая рассрочка - то в первую РД вообще ничего не надо погашать. Во вторую РД - произойдет перенос первого платежа по рассрочке в общую задолженность по карте (этот платеж+несколько копеек % - надо будет погасить в течении 25 следующих дней) - при этом сумма рассрочек уменьшится на сумму первого платежа, а сумма общей задолженности почти не поменяется (на несколько копеек увеличится за счет процентов за пользование рассрочкой). В выписке это будет выглядеть двумя операциями:1. Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»2. Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»Если рассрочек несколько - то таких операций будет по 2 по каждой рассрочек.В общем как-то так

Т.е. я от общего долга по карте,отнимаю сумму,которая пишется в рассрочке, и гашу эту разницу до РД?

Как минимизировать комиссию, при пополнении Максимума на суммы до 500грн? Как лучше гасить,кроме Мони за свои)? Т.е. я от общего долга по карте,отнимаю сумму,которая пишется в рассрочке, и гашу эту разницу до РД?Как минимизировать комиссию, при пополнении Максимума на суммы до 500грн? Как лучше гасить,кроме Мони за свои)? mihasik Повідомлень: 291 З нами з: 26.10.11 Подякував: 14 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 14:04 Flamingo написав: Уважаемый представитель Альфа банка, вы писали ранее, что банк - для того чтобы мне оставаться в грэйсе - о сумме необходимой для погашения по кредитной карте Максимум с учетом рассрочек, а также о дате до которой надо совершить этот платеж сообщает якобы в смс. Так объясните теперь пожалуйста почему в той смс, что пришла мне сегодня отсутствует эта самая дата? Вместо в смс после приветствия идет фраза: "Каникулы активовано". И далее сообщается что мин.платеж отсутствует, общая задолженность такая-то, задолженность льготного периода такая-то.

Мне конечно вовсе не сложно высчитать +25 дней от РД (в смс все равно дата была неправильной - на 3-5 дней меньше), но с вашей стороны выглядит это не солидно. Как попытка втихую "мелочь по карманам тырить" у своих клиентов .



И главное - а кто собственно просил о этих самых каникулах? Я точно нет. Уважаемый представитель Альфа банка, вы писали ранее, что банк - для того чтобы мне оставаться в грэйсе - о сумме необходимой для погашения по кредитной карте Максимум с учетом рассрочек, а также о дате до которой надо совершить этот платеж сообщает якобы в смс. Так объясните теперь пожалуйста почему в той смс, что пришла мне сегодня отсутствует эта самая дата? Вместо в смс после приветствия идет фраза: "Каникулы активовано". И далее сообщается что мин.платеж отсутствует, общая задолженность такая-то, задолженность льготного периода такая-то.Мне конечно вовсе не сложно высчитать +25 дней от РД (в смс все равно дата была неправильной - на 3-5 дней меньше), но с вашей стороны выглядит это не солидно. Как попытка втихую "мелочь по карманам тырить" у своих клиентовИ главное - а кто собственно просил о этих самых каникулах? Я точно нет.

Flamingo, добрый день. Кредитные каникулы - это отсрочка ежемесячного обязательного минимального платежа (ОМП). На данный момент Банк самостоятельно выполняет отбор Клиентов, которым предлагает данную услугу.

В период кредитных каникул Клиент может не оплачивать ОМП без применения Банком штрафных санкций, поэтом в СМС не указана дата. При этом отсрочка ОМП означает, что в период действия каникул размер ОМП равен 0%, а следующий платеж рассчитывается по стандартным условиям договора.

Если Вы желаете воспользоваться льготным периодом, то необходимо вносить общую сумму задолженности, которая была сформирована. Каникулы не влияют/не изменяют условий льготного периода.

На текущий момент Кредитные каникулы по тем картам, по которым сформировано предложение, автоматически активируются вне зависимости от внесения Клиентом Платежа в Платежном периоде. Отказаться от кредитных каникул клиент не может. Он может просто ими не пользоваться и вносить платеж стандартно. То есть Клиент, у которого есть предложение Каникул, может не вносить ОМП. Но если сумма от Клиента поступит, она будет засчитана как погашение задолженности. При этом и каникулы за текущий Платежный период будут засчитаны и активированы. Flamingo, добрый день. Кредитные каникулы - это отсрочка ежемесячного обязательного минимального платежа (ОМП). На данный момент Банк самостоятельно выполняет отбор Клиентов, которым предлагает данную услугу.В период кредитных каникул Клиент может не оплачивать ОМП без применения Банком штрафных санкций, поэтом в СМС не указана дата. При этом отсрочка ОМП означает, что в период действия каникул размер ОМП равен 0%, а следующий платеж рассчитывается по стандартным условиям договора.Если Вы желаете воспользоваться льготным периодом, то необходимо вносить общую сумму задолженности, которая была сформирована. Каникулы не влияют/не изменяют условий льготного периода.На текущий момент Кредитные каникулы по тем картам, по которым сформировано предложение, автоматически активируются вне зависимости от внесения Клиентом Платежа в Платежном периоде. Отказаться от кредитных каникул клиент не может. Он может просто ими не пользоваться и вносить платеж стандартно. То есть Клиент, у которого есть предложение Каникул, может не вносить ОМП. Но если сумма от Клиента поступит, она будет засчитана как погашение задолженности. При этом и каникулы за текущий Платежный период будут засчитаны и активированы. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 4442 З нами з: 18.02.13 Подякував: 11 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5623562456255626 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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