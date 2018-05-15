mihasik написав:У меня было своих 100грн, остальная сумма 1045грн~кредитные. Предложили на всю сумму (1145). Так и должно быть? Если нет других трат,а рассрочку активировал, погасится кредит и остальное вернется в "свои" деньги?
Может и не на второй, а на третий или четвертый день. И при этом ничего никуда не отнимается и никакая сумма никуда не возвращается. Общая сумма задолженности по карте останется такой же. Но в МАБе появится строка "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" с суммой, кликнув на которую можно увидеть все свои рассрочки. Вот как раз на эту сумму рассрочек можно не погашать задолженность по карте до следующей РД. Если это Ваша первая рассрочка - то в первую РД вообще ничего не надо погашать. Во вторую РД - произойдет перенос первого платежа по рассрочке в общую задолженность по карте (этот платеж+несколько копеек % - надо будет погасить в течении 25 следующих дней) - при этом сумма рассрочек уменьшится на сумму первого платежа, а сумма общей задолженности почти не поменяется (на несколько копеек увеличится за счет процентов за пользование рассрочкой). В выписке это будет выглядеть двумя операциями: 1. Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» 2. Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» Если рассрочек несколько - то таких операций будет по 2 по каждой рассрочек. В общем как-то так
Т.е. я от общего долга по карте,отнимаю сумму,которая пишется в рассрочке, и гашу эту разницу до РД? Как минимизировать комиссию, при пополнении Максимума на суммы до 500грн? Как лучше гасить,кроме Мони за свои)?
Flamingo написав:Уважаемый представитель Альфа банка, вы писали ранее, что банк - для того чтобы мне оставаться в грэйсе - о сумме необходимой для погашения по кредитной карте Максимум с учетом рассрочек, а также о дате до которой надо совершить этот платеж сообщает якобы в смс. Так объясните теперь пожалуйста почему в той смс, что пришла мне сегодня отсутствует эта самая дата? Вместо в смс после приветствия идет фраза: "Каникулы активовано". И далее сообщается что мин.платеж отсутствует, общая задолженность такая-то, задолженность льготного периода такая-то. Мне конечно вовсе не сложно высчитать +25 дней от РД (в смс все равно дата была неправильной - на 3-5 дней меньше), но с вашей стороны выглядит это не солидно. Как попытка втихую "мелочь по карманам тырить" у своих клиентов .
И главное - а кто собственно просил о этих самых каникулах? Я точно нет.
Flamingo, добрый день. Кредитные каникулы - это отсрочка ежемесячного обязательного минимального платежа (ОМП). На данный момент Банк самостоятельно выполняет отбор Клиентов, которым предлагает данную услугу. В период кредитных каникул Клиент может не оплачивать ОМП без применения Банком штрафных санкций, поэтом в СМС не указана дата. При этом отсрочка ОМП означает, что в период действия каникул размер ОМП равен 0%, а следующий платеж рассчитывается по стандартным условиям договора. Если Вы желаете воспользоваться льготным периодом, то необходимо вносить общую сумму задолженности, которая была сформирована. Каникулы не влияют/не изменяют условий льготного периода. На текущий момент Кредитные каникулы по тем картам, по которым сформировано предложение, автоматически активируются вне зависимости от внесения Клиентом Платежа в Платежном периоде. Отказаться от кредитных каникул клиент не может. Он может просто ими не пользоваться и вносить платеж стандартно. То есть Клиент, у которого есть предложение Каникул, может не вносить ОМП. Но если сумма от Клиента поступит, она будет засчитана как погашение задолженности. При этом и каникулы за текущий Платежный период будут засчитаны и активированы.
mihasik написав:Т.е. я от общего долга по карте,отнимаю сумму,которая пишется в рассрочке, и гашу эту разницу до РД?
Лучше всего дождаться в РД когда в МАБе сумма к погашению появится красным - ее и гасите. Дело в том, что ряд операций совершенных накануне РД могут еще не провестись по счету. Если Вы их погасите тоже - то Алла посчитает их как Ваши собственные (т.е. не кредитные) средства и не начислит на них кэшбек. В принципе накануне РД дня за 3-4 лучше от греха подальше картой не платить. Но если платите - то утром в РД смотрите сумму "красным" ее и гасите. Правда тут есть один ньюанс - если РД выпадает на выходной - то загасится надо накануне, а сумма красным накануне еще не светится - то тут Вам только калькулятор в помощь. Ну или эксель.
Как минимизировать комиссию, при пополнении Максимума на суммы до 500грн? Как лучше гасить,кроме Мони за свои)?
ИМХО лучше всего гасить Максимку с собственного Сбера (имеется в виду не одноименный банк, а вклад легко открываемый в МАБе). Для этого нужна дебетовая пакетная карта - с нее сбер открываете, а потом по мере необходимости пополняете (а ее, то есть карту - пополняете с той же мони). А Сбер удобен прежде всего тем, что если Максимку гасить с него - то сумма в погашение кредита зачисляется очень быстро и этим же днем. Другие пути более растянуты во времени. А так - утром в РД посмотрел сумму красным и со сбера ее и загасил.