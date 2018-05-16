Додано: Сер 16 тра, 2018 15:55

mihasik написав: Т.е. я от общего долга по карте,отнимаю сумму,которая пишется в рассрочке, и гашу эту разницу до РД? Т.е. я от общего долга по карте,отнимаю сумму,которая пишется в рассрочке, и гашу эту разницу до РД?

Как минимизировать комиссию, при пополнении Максимума на суммы до 500грн? Как лучше гасить,кроме Мони за свои)?

Лучше всего дождаться в РД когда в МАБе сумма к погашению появится красным - ее и гасите. Дело в том, что ряд операций совершенных накануне РД могут еще не провестись по счету. Если Вы их погасите тоже - то Алла посчитает их как Ваши собственные (т.е. не кредитные) средства и не начислит на них кэшбек. В принципе накануне РД дня за 3-4 лучше от греха подальше картой не платить. Но если платите - то утром в РД смотрите сумму "красным" ее и гасите. Правда тут есть один ньюанс - если РД выпадает на выходной - то загасится надо накануне, а сумма красным накануне еще не светится - то тут Вам только калькулятор в помощь. Ну или эксель.ИМХО лучше всего гасить Максимку с собственного Сбера (имеется в виду не одноименный банк, а вклад легко открываемый в МАБе). Для этого нужна дебетовая пакетная карта - с нее сбер открываете, а потом по мере необходимости пополняете (а ее, то есть карту - пополняете с той же мони). А Сбер удобен прежде всего тем, что если Максимку гасить с него - то сумма в погашение кредита зачисляется очень быстро и этим же днем. Другие пути более растянуты во времени. А так - утром в РД посмотрел сумму красным и со сбера ее и загасил.