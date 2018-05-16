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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5624562556265627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 894
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 894
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:49

  mihasik написав:
  mephala написав:ну так откройте текущий счет. схема насколько я понимаю в практике никем не опробована но траблов не должно быть.
пополняйте текущий счет или в банке или переводом с другого банка и с него гасите кредитку по СЕП.

Без пакета не хотят открывать.

Депо маленьке і поточний під депо.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:50

  mihasik написав:А пакеты с их условиями~это не для меня.

Что же вас там так пугает? По факту одни из лучших продуктов в стране...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:01

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:
  mephala написав:ну так откройте текущий счет. схема насколько я понимаю в практике никем не опробована но траблов не должно быть.
пополняйте текущий счет или в банке или переводом с другого банка и с него гасите кредитку по СЕП.

Без пакета не хотят открывать.

Депо маленьке і поточний під депо.

Подумаю. Спс)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:04

  Vorlon написав:
  mihasik написав:А пакеты с их условиями~это не для меня.

Что же вас там так пугает? По факту одни из лучших продуктов в стране...

Та ладно...)
Ещё одна карта с абонкой, либо делать кол~во проплат в мес,~неудобно.
Если б была только Алла,то да, а так еще и другие карты нужно "содержать"
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:20

  mihasik написав:
  mephala написав:ну так откройте текущий счет. схема насколько я понимаю в практике никем не опробована но траблов не должно быть.
пополняйте текущий счет или в банке или переводом с другого банка и с него гасите кредитку по СЕП.

Без пакета не хотят открывать.

странно. когда я по свифту перекидывал деньги то валютный счет открыли без пакета. потом когда деньги зашли тогда пакет и оформил так как у меня разница между открытием счета и заходом денег было больше чем пол года.
хотя все течет все меняется.
mephala
 
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