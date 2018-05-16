Депо маленьке і поточний під депо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:49
Депо маленьке і поточний під депо.
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:50
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:01
Подумаю. Спс)
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:04
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:20
странно. когда я по свифту перекидывал деньги то валютный счет открыли без пакета. потом когда деньги зашли тогда пакет и оформил так как у меня разница между открытием счета и заходом денег было больше чем пол года.
хотя все течет все меняется.
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