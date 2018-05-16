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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:49
mihasik написав: mephala написав:
ну так откройте текущий счет. схема насколько я понимаю в практике никем не опробована но траблов не должно быть.
пополняйте текущий счет или в банке или переводом с другого банка и с него гасите кредитку по СЕП.
Без пакета не хотят открывать.
Депо маленьке і поточний під депо.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:50
mihasik написав:
А пакеты с их условиями~это не для меня.
Что же вас там так пугает? По факту одни из лучших продуктов в стране...
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Vorlon
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:01
Квесторе_поверніться написав: mihasik написав: mephala написав:
ну так откройте текущий счет. схема насколько я понимаю в практике никем не опробована но траблов не должно быть.
пополняйте текущий счет или в банке или переводом с другого банка и с него гасите кредитку по СЕП.
Без пакета не хотят открывать.
Депо маленьке і поточний під депо.
Подумаю. Спс)
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mihasik
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:04
Vorlon написав: mihasik написав:
А пакеты с их условиями~это не для меня.
Что же вас там так пугает? По факту одни из лучших продуктов в стране...
Та ладно...)
Ещё одна карта с абонкой, либо делать кол~во проплат в мес,~неудобно.
Если б была только Алла,то да, а так еще и другие карты нужно "содержать"
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mihasik
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:20
mihasik написав: mephala написав:
ну так откройте текущий счет. схема насколько я понимаю в практике никем не опробована но траблов не должно быть.
пополняйте текущий счет или в банке или переводом с другого банка и с него гасите кредитку по СЕП.
Без пакета не хотят открывать.
странно. когда я по свифту перекидывал деньги то валютный счет открыли без пакета. потом когда деньги зашли тогда пакет и оформил так как у меня разница между открытием счета и заходом денег было больше чем пол года.
хотя все течет все меняется.
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mephala
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