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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5625562656275628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:15

Оплата загран паспорта

Есть такие, которые оплачивали через МАБ загран паспорт для дитя?

МАБ не имеет поля "Платник", поэтому интересно как сделать это так, чтобы было приемлемо для держ органов.

Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:26

  Вкладчик1234 написав:
  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста, возьмёт ли Альфа комиссию если пополнить приватовскую кредитку с дебетки Альфы из пакета Ультра через приватовский сендмани. Заранее спасибо.

Не возьмёт


Просто смущает пункт 5.5 в тарифах https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf :

5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи
Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2

1,5% + 20 грн. (0,80 usd, 0,80 евро)
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:26

curiousobro, пишеш в полі "Призначення платежу" все так, як вказано на сайті міграційної служби, роздруковуєш меморіальний ордер, заходиш в офіс Алли, ставиш печатку, що все чікі-пікі і з цим документом подаєш документи на Паспорт. І все буде ок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:00

  Кочевник написав:curiousobro, пишеш в полі "Призначення платежу" все так, як вказано на сайті міграційної служби, роздруковуєш меморіальний ордер, заходиш в офіс Алли, ставиш печатку, що все чікі-пікі і з цим документом подаєш документи на Паспорт. І все буде ок.


Идею понял.
Можно еще немного вас побеспокоить?

Вот то, что дал ДМСУ
Отримувач коштів Головне управління Державної міграційної служби України у місті Києві
Код ЄДРПОУ отримувача 37768863
Найменування установи банку Держказначейська служба України в м. Київ
Код МФО банку 820172
Рахунок отримувача 37112081079847
Платник Пупкин Василий Петрович (<- имя дитя)
РНОКПП платника (дата народження, якщо РНОКПП не присвоєно) 01/10/2015
Призначення платежу *;8037;548814;01/10/2015;*
Сума платежу 557,32 грн.

Меня зовут Пупкин Петр Иванович

А вот то, что я вбиваю в МАБ

МФО банку 820172 (автоматом подтянуло Держказначейська служба України в м. Київ)
Рахунок 37112081079847
ЄДРПОУ / ІПН 37768863
Отримувач Головне управління Державної міграційної служби України у місті Києві

Призначення платежу
*;8037;548814;01/10/2015;* Отримувач закордонного паспорту: Пупкин Василий Петрович . Платник: Пупкин Петр Иванович, ІПН 01234567890

Примут ли такое?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:16

Re: Альфа-Банк

Хіба Альфа сама додає в "Призначення" Платника? Коли СЕП йде назовні? Я не додавав себе, роздрукував як було - прийняли.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:20

Re: Альфа-Банк

01/10/2015 - дата народження дитини?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:23

Re: Альфа-Банк

дата народження, якщо РНОКПП не присвоєно
Інкогніто
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