Есть такие, которые оплачивали через МАБ загран паспорт для дитя?
МАБ не имеет поля "Платник", поэтому интересно как сделать это так, чтобы было приемлемо для держ органов.
Заранее дякую!
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Додано: Чет 17 тра, 2018 10:15
Оплата загран паспорта
Есть такие, которые оплачивали через МАБ загран паспорт для дитя?
МАБ не имеет поля "Платник", поэтому интересно как сделать это так, чтобы было приемлемо для держ органов.
Заранее дякую!
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:26
Просто смущает пункт 5.5 в тарифах
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:26
curiousobro, пишеш в полі "Призначення платежу" все так, як вказано на сайті міграційної служби, роздруковуєш меморіальний ордер, заходиш в офіс Алли, ставиш печатку, що все чікі-пікі і з цим документом подаєш документи на Паспорт. І все буде ок.
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:00
Идею понял.
Можно еще немного вас побеспокоить?
Вот то, что дал ДМСУ
Отримувач коштів Головне управління Державної міграційної служби України у місті Києві
Код ЄДРПОУ отримувача 37768863
Найменування установи банку Держказначейська служба України в м. Київ
Код МФО банку 820172
Рахунок отримувача 37112081079847
Платник Пупкин Василий Петрович (<- имя дитя)
РНОКПП платника (дата народження, якщо РНОКПП не присвоєно) 01/10/2015
Призначення платежу *;8037;548814;01/10/2015;*
Сума платежу 557,32 грн.
Меня зовут Пупкин Петр Иванович
А вот то, что я вбиваю в МАБ
МФО банку 820172 (автоматом подтянуло Держказначейська служба України в м. Київ)
Рахунок 37112081079847
ЄДРПОУ / ІПН 37768863
Отримувач Головне управління Державної міграційної служби України у місті Києві
Призначення платежу
*;8037;548814;01/10/2015;* Отримувач закордонного паспорту: Пупкин Василий Петрович . Платник: Пупкин Петр Иванович, ІПН 01234567890
Примут ли такое?
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:16
Re: Альфа-Банк
Хіба Альфа сама додає в "Призначення" Платника? Коли СЕП йде назовні? Я не додавав себе, роздрукував як було - прийняли.
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:20
Re: Альфа-Банк
01/10/2015 - дата народження дитини?
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:23
Re: Альфа-Банк
дата народження, якщо РНОКПП не присвоєно
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