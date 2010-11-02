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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5626562756285629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:33

Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:34

  mustbe написав:Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин


Вы ЧП? Процедура отложенной активации (после регистрации в налоговой) применяется только для ЧП.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:36

  curiousobro написав:
  mustbe написав:Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин


Вы ЧП? Процедура отложенной активации (после регистрации в налоговой) применяется только для ЧП.

так вот оно что, но карта то ведь выдавалась на физ лицо, по которой деятельность не ведется

но это не отменяет факт выдачи нерабочей карты
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:09

  curiousobro написав:
  mustbe написав:Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин


Вы ЧП? Процедура отложенной активации (после регистрации в налоговой) применяется только для ЧП.

Да, ФОП
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:14

  mustbe написав:
  curiousobro написав:
  mustbe написав:Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин


Вы ЧП? Процедура отложенной активации (после регистрации в налоговой) применяется только для ЧП.

Да, ФОП

Тут возможны 3 варианта:
1. Карту выдали настолько небыстро, что успели зарегистрировать счет в налоговой.
2. Банк неожиданно быстро справился с процедурой регистрации (это можно сделать за несколько часов).
3. Это была не первая карта, выданная к уже зарегистрированному счету. Регистрируются счета, а не карты.
Сибарит
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