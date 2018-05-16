|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:33
Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 464
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:34
mustbe написав:
Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин
Вы ЧП? Процедура отложенной активации (после регистрации в налоговой) применяется только для ЧП.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:36
curiousobro написав: mustbe написав:
Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин
Вы ЧП? Процедура отложенной активации (после регистрации в налоговой) применяется только для ЧП.
так вот оно что, но карта то ведь выдавалась на физ лицо, по которой деятельность не ведется
но это не отменяет факт выдачи нерабочей карты
-
barabass
-
-
- Повідомлень: 533
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:09
curiousobro написав: mustbe написав:
Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин
Вы ЧП? Процедура отложенной активации (после регистрации в налоговой) применяется только для ЧП.
Да, ФОП
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 464
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:14
mustbe написав: curiousobro написав: mustbe написав:
Мне тоже вчера днем выдали карту.
Вчера же вечером её активировал в мабе и установил пин
Вы ЧП? Процедура отложенной активации (после регистрации в налоговой) применяется только для ЧП.
Да, ФОП
Тут возможны 3 варианта:
1. Карту выдали настолько небыстро, что успели зарегистрировать счет в налоговой.
2. Банк неожиданно быстро справился с процедурой регистрации (это можно сделать за несколько часов).
3. Это была не первая карта, выданная к уже зарегистрированному счету. Регистрируются счета, а не карты.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 2924
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:59
Сибарит написав:
Тут возможны 3 варианта:
1. Карту выдали настолько небыстро, что успели зарегистрировать счет в налоговой.
2. Банк неожиданно быстро справился с процедурой регистрации (это можно сделать за несколько часов).
3. Это была не первая карта, выданная к уже зарегистрированному счету. Регистрируются счета, а не карты.
Вы забыли 4-й самый распространённый. mustbe
в банке просто не сказал что он ФОП. Насколько я знаю, только Приват подтягивает данные с налоговой автоматом.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 990
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12882
|2493614
|
|
|30722
|3791249
|
|
|9401
|1814306
|
|